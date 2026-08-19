Teniska zvijezda u velikim problemima: Pozitivan na kokain

Australski tenisač Nick Kyrgios suspendiran je nakon što je bio pozitivan na kokain. Uzorak je dao 22. lipnja tijekom ATP 250 turnira na Mallorci, a laboratorij akreditiran od Svjetske antidopinške agencije (WADA) 17. srpnja potvrdio je prisutnost benzoylecgonina, metabolita kokaina.

Kyrgios (31) oglasio se na društvenim mrežama i priznao prekršaj. Poručio je da je napravio "veliku pogrešku" te preuzeo punu odgovornost.

Ispričao se navijačima, obitelji, sponzorima i svima koji su mu bliski, posebno djeci koja ga prate. "Duboko sam razočaran sobom", poručio je Australac.

Kyrgios je pritom otkrio da su ga posljednjih godina brojne ozljede teško pogodile, i fizički i psihički. Kaže da se teško nosi i s činjenicom da se približava kraju karijere.

"Moje tijelo više nije moglo raditi ono što je moj um očekivao", poručio je, dodajući da mu je bilo iznimno teško prihvatiti odmak od tenisa koji je obilježio njegov život.

Ipak, naglasio je da ništa od toga ne opravdava ono što je napravio.