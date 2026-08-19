Aleksa Balašević objavio dosad neviđenu fotografiju s ocem: Ime njegova sina nosi posebnu priču

Aleksa Balašević (32), sin legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, raznježio je svoje pratitelje na Instagramu fotografijom iz obiteljskog albuma. Riječ je o dosad neobjavljenom prizoru iz njegova djetinjstva, na kojem pozira u očevu zagrljaju.

Fotografija je izazvala brojne emotivne reakcije, a prizor oca i sina mnoge je podsjetio na posebnu povezanost koju je Đorđe Balašević imao sa svojom obitelji.

Foto: Instagram story

Iako je od smrti slavnog novosadskog kantautora prošlo nekoliko godina, uspomene na njega i dalje su snažno prisutne u njegovoj obitelji. Aleksa ih s vremena na vrijeme podijeli s javnošću, dajući obožavateljima priliku da zavire u dosad neviđene trenutke iz njihova obiteljskog života.

Sin je dobio ime po slavnom djedu

Aleksa je svom sinu, koji je rođen u travnju ove godine, dao ime Đorđe, upravo po svom ocu. Kako je ranije otkrio za Blic, odluka o imenu nije prošla bez rasprave, a na kraju su presudile žene u obitelji.

Prisjetio se trenutka kada su doznali da čekaju dijete.

"Kad smo saznali da čekamo dijete, bili smo presretni. Danas se organiziraju razne proslave otkrivanja spola, ružičasti i plavi baloni, ali takve stvari kod nas nisu važne", ispričao je Aleksa.

Uz dozu humora tada se našalio na račun prezimena Balašević i odgovornosti koju ono nosi.

"Nisam Omega Balašević, posljednji Balašević koji treba primati subvencije kao posljednji Balašević, za ugroženu vrstu", rekao je kroz šalu.

Otkrio je i da se njegova četverogodišnja kći Vera posebno veselila što će u obitelj stići dječak.

"Vera se najviše obradovala jer je mazila trbuh i govorila: 'To je moj braco'", prisjetio se.

Ipak, sam Aleksa u početku nije bio oduševljen idejom da sin nosi ime Đorđe. Želio je da dječak dobije vlastito ime, no u obiteljskoj "skupštini" ostao je u manjini.

"Moram priznati, ja nisam bio za to, ja sam želio da ima svoje ime. Međutim, u skupštini, u kojoj nisam većina, mama, sestre i supruga bile su za to da bude Đorđe. Budući da sam izgubio većinu u skupštini, morao sam biti dio te rezolucije", našalio se.

Treći Đorđe Balašević u obitelji

Ime Đorđe u obitelji Balašević ima posebno značenje jer se prenosi kroz nekoliko generacija.

Aleksa je objasnio da njegov sin nije dobio ime samo po slavnom djedu, već i po pradjedu.

"Dobio je ime po djedu, ali i pradjedu. Đole je dobio ime po svom djedu, moj mali Đole dobio je isto ime po svom djedu. Ovo je treći Đole Balašević u ovoj ravnici", rekao je Aleksa.

Dodao je kako se nada da će njegov sin jednoga dana biti prihvaćen s jednakom toplinom kao njegovi preci.

"Nadam se da će, kao i moj pradjed, ali i moj tata, od susjedstva pa sve do ostatka svijeta biti prihvaćen kao i oni", zaključio je Aleksa.