Sin Đorđa Balaševića dobio sina: Zbog imena koje mu je dao mnogi su zaplakali

U obitelj Balašević stigle su prekrasne vijesti! Producent Aleksa Balašević dobio je drugo dijete. Njegova supruga Nikolina rodila je dječaka kojem su dali ime Đorđe, u čast Aleksina oca, legendarnog kantautora Đorđa Balaševića.

Posebno emotivnu težinu cijeloj priči daje upravo izbor imena, koje u obitelji Balašević nosi snažnu simboliku kontinuiteta, sjećanja i poštovanja prema jednom od najvoljenijih glazbenika ovih prostora.

Aleksa i Nikolina već su roditelji četverogodišnje kćeri Vere, a dolazak sina svi su s nestrpljenjem iščekivali. Sada je njihova obitelj bogatija za još jednog člana, a prinova je izazvala val emocija među obitelji i prijateljima.

Presretni otac nije skrivao osjećaje nakon rođenja sina, a posebno je javno zahvalio liječniku koji je vodio porod.

“Ma, što da pričam, ja danas ne znam nikoga tko ti je sličan?”, napisao je Aleksa u objavi na društvenim mrežama.

“Drugi put dočekuješ našu Djecu Neba”, dodao je emotivno uz fotografiju zagrljaja s liječnikom.

Fotografija na kojoj se Aleksa i liječnik čvrsto grle jasno pokazuje koliko je ovaj dan poseban za sina pokojnog glazbenika.

Emotivna objava bake Olivere Balašević

Posebno dirljivu poruku podijelila je i baka, Olivera Balašević, koja se oglasila emotivnim riječima na Instagramu.

“Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne ‘provincijalke’, bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželjela najljepši dar koji nebo može poslati. Dobrodošao, mali veliki dječače! Tvoj djed te čuva s one najsjajnije zvijezde, a baka te već čuva u svakom otkucaju srca!”, napisala je uz fotografiju novorođenčeta.

Objava je raznježila brojne pratitelje, a mnogi su u komentarima napisali da je “Đole ponovno među svojima”.

Ime koje nosi veliku priču

Ime Đorđe za obitelj Balašević nije samo ime — ono je simbol. Mnogi su dirnuti činjenicom da Aleksa na ovaj način čuva uspomenu na oca, čija glazba i danas živi kroz generacije.

