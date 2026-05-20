O incidentu sa štiklom na pozornici, komentara izraelske TV do glasova srpskog žirija: 'Publika je rekla svoje'

Bile su drukčije od drugih, levitirale na pozornici, nastup im je bio atmosferičan, malo čak i jeziv. Djevojke iz skupine Lelek - Korina Olivia Rogić, Inka Večerina Perušić, Marina Ramljak, Judita Štorga, Lara Brtan - završile su na 15. mjestu na Eurosongu i gostovale u emisiji RTL Direkt.

Tetovaža više nema?

"Nema, oprali smo se..."

Koliko dugo je trajalo svaki put kad ste se tetovirale?

Inka: Hana Tušek je to crtala satima...

Svaki put iznova?

Korina Olivia: Da, osim ove na ruci, one su bile lijepljene. Ali svaki dan ispočetka smo skidale, ribale i stavljale nove...

Kad smo već kod toga - ima li ijedna od vas pravu tetovažu?

Marina: Judita i ja imamo najviše. Uglavnom su po rukama.

Judita: Marina ima 15, ja imam 11.

A sicanje, to imate?

Judita: To tek slijedi.

Zanimaju me vaši dojmovi, kako izgleda Eurosong iz prve ruke. Što vas je iznenadilo? Što ste vidjele tamo, a da niste znale da je tako.

Korina Olivia: Stvarno smo uživale i zaista nam je bila velika čast ići tamo. Znali smo da će biti naporno, ali malo nas je iznenadilo da je svaka sekunda dana je ispunjena nečim tako da nismo imale previše vremena za sebe. Ali smo uživale u svim trenucima jer smo znale da traje koliko traje i onda nazad u neki normalan život.

Koliko vam je Eurosong poremetio taj normalan život? Lara ti si na fakultetu i sad si se s Eurosonga vratila na fakultet?

Lara: Bilo je zanimljivo kad sam došla jer su me već na vratima zaustavili i pitali: Već si nam se vratila na faks. Mislili su da ću se odmoriti. Ali moram dolaziti. Svi su bili oduševljeni, svaki sat mi plješću iznova, već mi je malo neugodno. I profesori me hvale i pitaju kako mi je bilo. Postepeno se vraćam u tu neku normalu što se tiče faksa.

Sigurno je neobično s 20 godina doživjeti Eurosong?

Lara: Jako...

Judita, ti si mi rekla da si dala otkaz da bi mogla ići na Eurosong?

Judita: Tako je. Ja sam radila u jednom kafiću, kao voditelj kafića. A to je posao gdje moraš biti tamo stalno. Svaki dan. Ali išla sam pratit svoj san i drago mi je da jesam. I nadam se da će u budućnosti biti što više glazbe.

Kako vam se svidjela Bugarka, pobjednica Eurosonga? Ona i nije baš dobro kotirala na kladionicama.

Inka: Odlična je. Cijeli ovaj Eurosong je po rezultatima bio nepredvidiv. Bili su oduševljeni njome. Svidjela nam se pjesma, dobro smo se zabavljali uz nju.

Ispričavali su se Srbi na društvenim mrežama što vam srpski žiri nije dao nijedan pišljivi bod. Ali vi ste im lijepo odgovorili. Pokazali ste srednji prst svemu što nas razdvaja.

Inka: Žiri je glasao kako je glasao. Publika je rekla svoje.

Uvrijedio vas je onaj komentar izraelske javne televizije - da ste pretjerale s tetovažama..

Marina: To nije bilo baš ukusno. Čisto zbog simbolike naše pjesme koja već je o nekoj patnji pa da se itko šali na taj račun.

Zanima me iz vaše perspektive Izrael: kako je to izgledalo u Beču, jeste li osjetile tu napetost, je li njihov izvođač bio izoliran ili kao i svi drugi?

Inka: Godina svakako je bila napeta zbog situacije koja je, iako kad smo došli tamo, vrlo je prijateljska atmosfera općenito među kandidatima. On normalno da je malo izoliraniji od ostalih koji se druže cijelo vrijeme tamo, ali neke neugodnosti i slično stvarno nismo osjetili. Bilo je super.

Je li onda Eurosong - United by music, ili divided by music?

Inka: Ono što smo mi tamo doživjeli i što možemo reći definitivno - United. Apsolutno.

Marina: Tamo se nemaš baš puno vremena baviti nekim političkim stvarima ili komentarima koje ljudi pišu pod tvojim videima jer od 0 do 24 imaš posla. Društvena smo bića i zaboraviš na nekakve podjele, nisu važne. Čak su neki nosili i neke svoje poklone iz svojih zemalja. Ukrajina je nosila marame pa smo ih dobili. Od Albanije smo dobili male satove..

Kako ste se vas pet slagale, je li bilo problema, svađa, drama?

Inka: Mislim da je upravo najljepši dio ovog putovanja nama bio što smo tako to iznijele - taj intenzivan period zajedno. Podržavale se, bile jedna uz drugu i baš nam je bilo neponovljivo.

Bio je neki incident sa štiklom?

Korina Olivia: Štikla mi je probila dio poda i ispala mi. Hvala Bogu, naš Marin mene uvijek spašava u tim mojim neugodnim situacijama, pa je bilo sve OK, ali eto, skoro sam bosa.

Bile ste 13. i na Dori i 13. i u finalu. Je li vam to donijelo sreću ili nesreću ta trinaestica?

Marina: Pa prvi put nam je donijela sreću.

Inka, moramo razriješiti misterij levitiranja...

Inka: To je čelična konstrukcija koja stoji i na njoj postoji sjedalo od bicikla na koje se samo malo nasloniš, uhvatiš i moliš Boga da ostaneš.

Pa sigurno nije ugodno?

Inka: Ja sam mislila da je neugodnije, kao kako ću ja to izvesti, ali već nakon dvije, tri probe možeš ostat gore.

Koga biste voljeli vidjeti kao svoje nasljednike, da sljedeće godine osvoji Doru?

Judita: Voljela bi da nas Stela Rade predstavlja.

Lara: Ja bih voljela da naš prijatelj Marin koji nam je sad bio back vokal da stane na tu pozornicu konkretno.

Što sad s grupom Lelek? Hoćete imati koncerte?

Korina Olivia: Imamo i pjesme koje moramo snimiti i spotove. I bit će koncerti i bit će svi obaviješteni o točnim datumima

Znači, imate pjesme?

Inka: U izradi su, a jedna je već spremna.