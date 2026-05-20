Pljačka zlatarne u popularnom zagrebačkom šoping centru: 'Uletjeli su s crnim kacigama'

Više počinitelja opljačkalo je sinoć zlatarnicu u zagrebačkom trgovačkom centru u Škorpikovoj ulici, potvrdila nam je policija.

Sve se dogodilo oko 20.50 sati kada su dvojica zasad nepoznatih počinitelja ukrala nakit te počinila razbojništvo nad 59-godišnjom zaposlenicom.

Za sada nije utvrđena visina štete, odnosno vrijednost nakita koju su ukrali.

Inače, na toj adresi je smješten šoping centar King Cross, u čijem je sklopu i opljačkana zlatarnica. Centru smo se obratili za više detalja, a njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne.

24 sata pišu da su dvojica maskiranih razbojnika ušla u zlataru s crnim kacigama, a kasnije su pobjegli na motorima. Svjedokinja je kazala da im je dosta nakita ispalo na izlazu.

Traje kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetlili detalje ove krađe.