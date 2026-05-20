FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OGLASILA SE POLICIJA /

Pljačka zlatarne u popularnom zagrebačkom šoping centru: 'Uletjeli su s crnim kacigama'

Pljačka zlatarne u popularnom zagrebačkom šoping centru: 'Uletjeli su s crnim kacigama'
×
Foto: Marko Prpic/PIXSELL/ilustracija

Za sada nije utvrđena visina štete, odnosno vrijednost nakita koju su ukrali

20.5.2026.
9:36
Dunja Stanković
Marko Prpic/PIXSELL/ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Više počinitelja opljačkalo je sinoć zlatarnicu u zagrebačkom trgovačkom centru u Škorpikovoj ulici, potvrdila nam je policija. 

Sve se dogodilo oko 20.50 sati kada su dvojica zasad nepoznatih počinitelja ukrala nakit te počinila razbojništvo nad 59-godišnjom zaposlenicom. 

Za sada nije utvrđena visina štete, odnosno vrijednost nakita koju su ukrali. 

Inače, na toj adresi je smješten šoping centar King Cross, u čijem je sklopu i opljačkana zlatarnica. Centru smo se obratili za više detalja, a njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne.  

24 sata pišu da su dvojica maskiranih razbojnika ušla u zlataru s crnim kacigama, a kasnije su pobjegli na motorima. Svjedokinja je kazala da im je dosta nakita ispalo na izlazu. 

Traje kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetlili detalje ove krađe. 

PljačkaRazbojništvoZlatarnaNakitCrna KronikaKing Cross
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike