Pljačka zlatarne u popularnom zagrebačkom šoping centru: 'Uletjeli su s crnim kacigama'
Više počinitelja opljačkalo je sinoć zlatarnicu u zagrebačkom trgovačkom centru u Škorpikovoj ulici, potvrdila nam je policija.
Sve se dogodilo oko 20.50 sati kada su dvojica zasad nepoznatih počinitelja ukrala nakit te počinila razbojništvo nad 59-godišnjom zaposlenicom.
Za sada nije utvrđena visina štete, odnosno vrijednost nakita koju su ukrali.
Inače, na toj adresi je smješten šoping centar King Cross, u čijem je sklopu i opljačkana zlatarnica. Centru smo se obratili za više detalja, a njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne.
24 sata pišu da su dvojica maskiranih razbojnika ušla u zlataru s crnim kacigama, a kasnije su pobjegli na motorima. Svjedokinja je kazala da im je dosta nakita ispalo na izlazu.
Traje kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetlili detalje ove krađe.