FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTRESNO PRIZNANJE /

Nakon pet godina šutnje: Kylie Minogue otkrila da je i drugi put pobijedila karcinom dojke

Nakon pet godina šutnje: Kylie Minogue otkrila da je i drugi put pobijedila karcinom dojke
×
Foto:

Pjevačica je progovorila o svojim zdravstvenim problemima otkrivši da je čak dvaput bolovala od karcinoma dojke

20.5.2026.
9:39
Hot.hr
VOYO logo
VOYO logo

Australijska glazbenica Kylie Minogue (57) u dokumentarcu "Kylie" progovorila je o svom zdravstvenom stanju te otkrila kako se čak dvaput borila protiv karcinoma dojke. 

Nakon pet godina šutnje: Kylie Minogue otkrila da je i drugi put pobijedila karcinom dojke
Foto:

Popularnoj glazbenici karcinom je prvi put dijagnosticiran 2005. godine, što ju je prisililo da otkaže tadašnju turneju te se povuče sa scene kako bi se posvetila liječenju. Druga dijagnoza karcinoma stigla joj je 2021. godine, a o svojem narušenom zdravlju odlučila je ne istupati javno.

"Nisam se osjećala obaveznom da to kažem svijetu i zapravo tada nisam ni mogla jer sam bila samo ljuska od osobe", rekla je u dokumentarcu.

Također, progovorila je i o tome kako su joj karcinom, lumpektomija i kemoterapija uzrokovali probleme sa začećem.

"Pokušala sam IVF nekoliko puta. Da se to dogodilo, bilo bi gotovo čudo. Ali nije ispalo tako", ispričala je Kylie koja je prema riječima njezine sestre Dannii prekrasna u ulozi tete svojim nećacima: "Ona je nevjerojatna s djecom. Jednostavno prirodno nevjerojatno. Nevjerojatna je sa svojim nećacima."

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike