Nakon pet godina šutnje: Kylie Minogue otkrila da je i drugi put pobijedila karcinom dojke

Australijska glazbenica Kylie Minogue (57) u dokumentarcu "Kylie" progovorila je o svom zdravstvenom stanju te otkrila kako se čak dvaput borila protiv karcinoma dojke.

Popularnoj glazbenici karcinom je prvi put dijagnosticiran 2005. godine, što ju je prisililo da otkaže tadašnju turneju te se povuče sa scene kako bi se posvetila liječenju. Druga dijagnoza karcinoma stigla joj je 2021. godine, a o svojem narušenom zdravlju odlučila je ne istupati javno.

"Nisam se osjećala obaveznom da to kažem svijetu i zapravo tada nisam ni mogla jer sam bila samo ljuska od osobe", rekla je u dokumentarcu.

Također, progovorila je i o tome kako su joj karcinom, lumpektomija i kemoterapija uzrokovali probleme sa začećem.

"Pokušala sam IVF nekoliko puta. Da se to dogodilo, bilo bi gotovo čudo. Ali nije ispalo tako", ispričala je Kylie koja je prema riječima njezine sestre Dannii prekrasna u ulozi tete svojim nećacima: "Ona je nevjerojatna s djecom. Jednostavno prirodno nevjerojatno. Nevjerojatna je sa svojim nećacima."