Habijan o ubojstvu u Drnišu: 'Svatko mora preuzeti odgovornost. Doživotna? Razmišljamo'

Ministar pravosuđa Damir Habijan u srijedu ujutro komentirao je ubojstvo mladića u Drnišu.

Ubojica Kristijan Aleksić nije završio na sudu 2023., iako je tada kod njega pronađeno ilegalno oružje koje je sam izradio. Na šibenskom sudu sada se zbog toga provodi nadzor.

"Radi se o jednom spisu koji se može brzo pogledati, nalaz očekujem sutra", kazao je Habijan o inspekciji poslanoj u Šibenik.

Na pitanje, ima li kakvu poruku uoči današnjeg prosvjeda u Drnišu, rekao je: "Svjestan sam, rekao sam u ponedjeljak - ono što moramo imati u vidu, Ministarstvo i ja kao ministar odgovoran sam za kadrove, infrastrukturu - alati postoje, postoje visoke kazne, mjere, koji su se trebali upotrijebiti, a nisu. Svatko mora preuzeti odgovornosti, ako nalaz inspekcije pokaže nepravilnosti, inicirat ću stegovni postupak", kazao je Habijan.

"Rekao sam i u ponedjeljak da je dosta neodgovornosti pojedinih pravosudnih dužnosnika", dodao je ministar.

Na pitanje, je li se zločin mogao spriječiti, Habijan je rekao: "Kazneno pravo dolazi na kraju. Razmišljamo o višim kaznama. Je li to doživotni zatvor? Ne znamo, možemo razmisliti."