FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SPIS SE MOŽE BRZO PREGLEDATI' /

Habijan o ubojstvu u Drnišu: 'Svatko mora preuzeti odgovornost. Doživotna? Razmišljamo'

Habijan o ubojstvu u Drnišu: 'Svatko mora preuzeti odgovornost. Doživotna? Razmišljamo'
×
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

'Alati postoje, postoje visoke kazne, mjere, koji su se trebali upotrijebiti, a nisu. Svatko mora preuzeti odgovornosti'

20.5.2026.
10:36
danas.hr
Luka Antunac/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Ministar pravosuđa Damir Habijan u srijedu ujutro komentirao je ubojstvo mladića u Drnišu

Ubojica Kristijan Aleksić nije završio na sudu 2023., iako je tada kod njega pronađeno ilegalno oružje koje je sam izradio. Na šibenskom sudu sada se zbog toga provodi nadzor. 

"Radi se o jednom spisu koji se može brzo pogledati, nalaz očekujem sutra", kazao je Habijan o inspekciji poslanoj u Šibenik.

Na pitanje, ima li kakvu poruku uoči današnjeg prosvjeda u Drnišu, rekao je: "Svjestan sam, rekao sam u ponedjeljak - ono što moramo imati u vidu, Ministarstvo i ja kao ministar odgovoran sam za kadrove, infrastrukturu - alati postoje, postoje visoke kazne, mjere, koji su se trebali upotrijebiti, a nisu. Svatko mora preuzeti odgovornosti, ako nalaz inspekcije pokaže nepravilnosti, inicirat ću stegovni postupak", kazao je Habijan.

"Rekao sam i u ponedjeljak da je dosta neodgovornosti pojedinih pravosudnih dužnosnika", dodao je ministar.

Na pitanje, je li se zločin mogao spriječiti, Habijan je rekao: "Kazneno pravo dolazi na kraju. Razmišljamo o višim kaznama. Je li to doživotni zatvor? Ne znamo, možemo razmisliti."

Damir HabijanDrnišUbojstvoKristijan AleksićDoživotan ZatvorDozivotni Zatvor
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike