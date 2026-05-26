Dalić najavio pripreme za SP: 'Inzistirat ćemo da se to radi do iznemoglosti'

Prvog dana okupljanja hrvatske nogometne reprezentacije okupilo se svega devet reprezentativaca, dan kasnije stigli su još neki, a istog je dana izbornik Zlatko Dalić održao i konferenciju za medije:

"Lijep pozdrav svima, čestitam svima koji su jučer dobili nagrade na gala večeri hrvatskog nogometa", rekao je izbornik pa odgovorio na pitanje o stanju s momčadi:

"Nikad nije bilo bez problema. Nikad nije bilo lagano. Situacija je takva kakva je. Tri važna igrača nisu igrala duži period zbog ozljeda. Isto se dogodilo s Gvardiolom i Kovačićem, a i Modrićem zadnjih mjesec dana. No, imamo dovoljno vremena do prve utakmice 17. lipnja da se pripremimo i da se vratimo u formu. Imamo dvije prijateljske utakmice koje će biti prigoda za to. Neću se brinuti i biti negativan. Želim stvoriti pozitivnu atmosferu i ne razmišljati o stvarima koje su problematične. Nezgodno je početi pripreme s devet igrača, ali još bi teže bilo da su ostali doma još koji dan. Nisam zabrinut zbog toga, nosit ćemo se s tim stvarima kakve jesu", započeo je Dalić.

Izbornik je također potvrdio kako se Josip Šutalo i Marco Pašalić uskoro pridružuju ostatku momčadi, te kako se Andrej Kramarić nije žalio na ozljedu kao i da regularno trenira.

Dalić je govorio i o novim igračima u odnosu na prošlo Svjetsko prvenstvo:

"U Kataru je bilo 18 novih igrača. Realno je očekivati da će oni sada biti u boljoj formi nego prije četiri godine. Iskusniji su, s puno više utakmica, a ovi drugi su stariji. Trebamo očekivati više od njih. Govorimo o Gvardiolu, Sučiću, Vuškoviću i ostalima koji dolaze. Imaju potencijal i kvalitetu da budu nositelji", istaknuo je izbornik pa nastavio: "Prošli put smo nakon Rusije napravili smjenu generacije, prebrzo su neki došli do medalje, nakon samo šest mjeseci u reprezentaciji, sad je novo razdoblje. Vjerujem da će biti još veća pomoć senatorima."

Izbornik je također otkrio što očekuje od prvenstva:

"Nadam se istome, mi smo na Svjetsko prvenstvo 2018. otišli na turnir kao netko od koga se ne očekuje puno, a napravili smo sjajne stvari. U Rusiji je bilo 'sreće' i 'slučajno' smo uspjeli, pa smo isto ponovili u Kataru. U Kataru smo napravili smjenu generacija pa opet napravili sjajne stvari. Sad je drugačije, sad se od nas puno očekuje. Nama je cilj proći grupu, pa što bude dalje, bit će. Optimist sam, idem na osjećaj. Ova akcija u SAD-u u ožujku dala mi je pravu energiju, imamo taj potencijal, vjerujem u reprezentaciju, ali neću stvarati pritisak. Idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu, imamo kvalitetu. I veću brzinu i agresiju, imamo neke nove stvari koje možemo kroz ovih 15-ak dana još poboljšati. I napraviti dobre stvari."

Dalić je također komentirao i što vidi kao najveći izazov:

"Nemam puno briga i enigmi oko sastava i stila igre. Sustav s tri igrača u zadnjoj liniji implementirat ćemo protiv Belgije u Rijeci. Tijekom treninga pokušat ćemo usavršiti neke stvari. Pronaći kroz treninge neke modele, usavršiti ideje i slično. Imamo dva sustava, ne treba trošiti riječi na to. Možemo probati jer imamo igrače koji tako igraju u klubovima", rekao je izbornik pa nastavio:

"Moj fokus na pripremama i SP-u je faza obrane. Tu smo najjači. Inzistirat ćemo da svaki igrač do iznemoglosti igra fazu obrane. Ovo je turnir, nećemo umirati u ljepoti. Utakmica protiv Brazila pokazala je da, kada smo bili u bloku, protivnik nam ništa nije mogao. Takvi moramo biti i u SAD-u. Na tome ćemo inzistirati."

Izbornik je također potvrdio ono o čemu se već dugo pričalo:

"Olić je danas počeo pripreme s U-21 reprezentacijom i priključit će nam se nakon te akcije. Treba nam jedan čovjek, on je dugo s nama u sustavu, treba nam još jedan čovjek, on će nam se priključiti. I bit će s nama na Svjetskom prvenstvu."

Za kraj je izbornik prokomentirao i činjenicu da je Sergej Jakirović osigurao plasman u Championship iako su mnogi predviđali borbu za opstanak:

"Prečesto se gledaju putovnice. Hrvat nekada vrijedi 10 nečega, a da je iz neke druge zemlje, vrijedio bi 50 nečega. Nije nam očito pomoglo ni što smo bili drugi i treći na svijetu. Pogledajte HNL, da su hrvatski treneri imali rezultate kao stranci, smijenili bi ih odmah. Pogledajte Marija Kovačevića ili Nikolu Šafarića, nitko im nije vjerovao, a oni su najbolji treneri lige. Kao da je sve sreća, podcjenjivalo se i mene. Trebali bismo više promovirati naše ljude, veliki je ovo vjetar u leđa", zaključio je Dalić.