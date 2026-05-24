NIJE TO ZA NJEGA /

Jakirović šokirao vlasnika: 'Što ću tamo, imamo mi hrvatsku obalu'

Foto: Graham Hunt/imago sportfotodienst/Profimedia

Hull se vratio u Premier ligu po prvi put nakon 2016./17.

24.5.2026.
14:46
Sportski.net
Iako su mnogi predviđali borbu za ostanak, Hull City je na nevjerojatan način, nakon playoffa, stigao do nogometnog raja Premier lige.

Veliku zaslugu za to imao je hrvatsko-bosanskohercegovački trener Sergej Jakirović koji je 'Tigrove' do najbolje lige na svijetu doveo sa zabranom transfera. Koliko je ovaj podvig nevjerojatan dovoljno govori i činjenica da je vlasnik Hulla Acun Ilicali isplatio ogromne bonuse svojim igračima, ali im je i platio put u Las Vegas. Ondje, međutim, neće biti Jakirovića koji je odabrao ostati u Hrvatskoj:

"To je putovanje za igrače. Ja ću biti s obitelji u Hrvatskoj. Imamo predivnu obalu. Oni će ići u Vegas. Znate, što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu. Nije to za mene", rekao je Jakirović, čije riječi prenosi BBC.

Nakon Las Vegasa i hrvatske obale, 'Tigrovi' se vraćaju u Istočnu Englesku gdje će se pripremati za najteži ispit dosad – ostanak u Premier ligi bez novih igrača jer Hullova zabrana transfera istječe tek početkom zimskog prijelaznog roka sljedeće sezone.

Hull CitySergej JakirovićPremier LeagueLas VegasJadranHrvatska Obala
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
