SPEKTAKL NA WEMBLEYJU /

Hull City Sergeja Jakirovića igra najskuplju utakmicu na svijetu

Hull City Sergeja Jakirovića igra najskuplju utakmicu na svijetu
Foto: Simon Dael/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Hull City - Middlesbroug pratite na Net.hr-u

23.5.2026.
16:12
M.G.
Hull City Sergeja Jakirovića igra protiv Middlesbrougha u finalu doigravanja za ulazak u Premier ligu. Jakirovićeva momčad je utakmicu trebala igrati protiv Southamptona koji je u polufinalu izbacio Middlesbrough, ali Southampton je izbačen zbog špijuniranja protivničke ekipe. Utakmica finala doigravanja za Premier ligu naziva se "najskupljom utakmicom na svijetu" jer će pobjedniku pripasti oko 230 milijuna eura zbog ugovora o TV pravima.

Finale doigravanja za Premier ligu
23.05.2026
16.30
0
Hull City
:
0
Middlesbrough
 

 

Početni sastavi

Hull City: Pandur; Ajayi, Egan, Hughes - Coyle; Slater, Crooks, Giles; Belloumi, Millar - McBurnie

Middlesbrough: Brynn; Malanda, Fry, Ayling - Targett; Morris, Browne; Brittain - McGree, Whittaker; Strelec

 

Utakmica počinje u 16.30

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
