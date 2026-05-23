Hull City Sergeja Jakirovića igra najskuplju utakmicu na svijetu

Hull City Sergeja Jakirovića igra protiv Middlesbrougha u finalu doigravanja za ulazak u Premier ligu. Jakirovićeva momčad je utakmicu trebala igrati protiv Southamptona koji je u polufinalu izbacio Middlesbrough, ali Southampton je izbačen zbog špijuniranja protivničke ekipe. Utakmica finala doigravanja za Premier ligu naziva se "najskupljom utakmicom na svijetu" jer će pobjedniku pripasti oko 230 milijuna eura zbog ugovora o TV pravima.

Finale doigravanja za Premier ligu 0 Hull City : 0 Middlesbrough

Početni sastavi

Hull City: Pandur; Ajayi, Egan, Hughes - Coyle; Slater, Crooks, Giles; Belloumi, Millar - McBurnie

Middlesbrough: Brynn; Malanda, Fry, Ayling - Targett; Morris, Browne; Brittain - McGree, Whittaker; Strelec

Utakmica počinje u 16.30