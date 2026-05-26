FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U 57. GODINI ŽIVOTA /

Jennifer Lopez pokazala zavidnu liniju u bikiniju: Pratitelji ju napali radi neprimjerenog opisa

Jennifer Lopez pokazala zavidnu liniju u bikiniju: Pratitelji ju napali radi neprimjerenog opisa
×
Foto: Profimedia

U objavu su uvrštene i fotografije na kojima je sa svojom djecom

26.5.2026.
18:56
Antonela Ištvan
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Globalna zvijezda Jennifer Lopez (56) pružila je svojim obožavateljima uvid u obilježavanje američkog Dana sjećanja, objavivši seriju fotografija i videa. U objavi pod naslovom "Provodim dan s ljudima koje volim", pjevačica i glumica pokazala je kako se opušta samo desetak dana prije izlaska njezinog novog filma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Objava vodi pratitelje kroz idiličan dan u luksuznom domu s bazenom. Na fotografijama, Lopez pozira u elegantnoj bijeloj haljini, a zatim u bijelom bikiniju uživa pokraj bazena. Snimljena je kako se opušta na ležaljci, sjedi na rubu bazena ili pluta na u kolutu za plivanje. U objavu su uvrštene i fotografije na kojima je sa svojom djecom, Emme Maribel Muñiz i Maximilianom Davidom Muñizem.

Ipak, radi opisa objave u kojemu je napisala da svima želi 'sretan Dan sjećanja', nekoliko je pratitelja osudilo tu rečenicu pod argumentom da nazvati taj dan sretnim nije primjereno budući da je mnogo ljudi izgubilo život za domovinu. 

Ovaj rijedak uvid u privatni život dolazi u vrlo zaposlenom razdoblju za Jennifer Lopez. Naime, za samo desetak dana, 5. lipnja, najavljena je premijera njezine nove romantične komedije, Office Romance, u kojoj glumi uz Bretta Goldsteina (45).


 

JloJennifer LopezBikini
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike