Jennifer Lopez pokazala zavidnu liniju u bikiniju: Pratitelji ju napali radi neprimjerenog opisa

Globalna zvijezda Jennifer Lopez (56) pružila je svojim obožavateljima uvid u obilježavanje američkog Dana sjećanja, objavivši seriju fotografija i videa. U objavi pod naslovom "Provodim dan s ljudima koje volim", pjevačica i glumica pokazala je kako se opušta samo desetak dana prije izlaska njezinog novog filma.

Objava vodi pratitelje kroz idiličan dan u luksuznom domu s bazenom. Na fotografijama, Lopez pozira u elegantnoj bijeloj haljini, a zatim u bijelom bikiniju uživa pokraj bazena. Snimljena je kako se opušta na ležaljci, sjedi na rubu bazena ili pluta na u kolutu za plivanje. U objavu su uvrštene i fotografije na kojima je sa svojom djecom, Emme Maribel Muñiz i Maximilianom Davidom Muñizem.

Ipak, radi opisa objave u kojemu je napisala da svima želi 'sretan Dan sjećanja', nekoliko je pratitelja osudilo tu rečenicu pod argumentom da nazvati taj dan sretnim nije primjereno budući da je mnogo ljudi izgubilo život za domovinu.

Ovaj rijedak uvid u privatni život dolazi u vrlo zaposlenom razdoblju za Jennifer Lopez. Naime, za samo desetak dana, 5. lipnja, najavljena je premijera njezine nove romantične komedije, Office Romance, u kojoj glumi uz Bretta Goldsteina (45).



