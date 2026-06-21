Savjetnik ajatolaha: 'SAD ne provodi prvu točku sporazuma s Iranom - prekid vatre'

Iranski visoki pregovarački tim stigao je u subotu u švicarski Bürgenstock na mirovne pregovore sa SAD-om, izvijestili su iranski državni mediji, dok je američki potpredsjednik JD Vance otputovao iz Washingtona na sastanke za koje je Pakistan rekao da će početi u nedjelju, prenosi Reuters.

Iransko izaslanstvo, koje je u subotu stiglo u Švicarsku, predvodi glavni pregovarač Mohammad Baqer Qalibaf, a u njemu su i ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi te visoki dužnosnici za sigurnost, središnju banku i naftu, objavili su iranski mediji.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da bi Sjedinjene Države mogle uvesti naplatu prolaza kroz Hormuški tjesnac ako pregovori s Iranom propadnu nakon trenutačno planiranog 60-dnevnog primirja, prenosi France Presse.

Pregovori u sjeni optužbi

"Neće biti nikakve naplate prolaza kroz Hormuški tjesnac tijekom 60-dnevnog primirja, a ni nakon toga, osim ako je ne uvedu Sjedinjene Države, ako se ne postigne dogovor, za usluge pružene kao anđeo čuvar zemalja Bliskog istoka i radi nadoknade prošlih, sadašnjih i budućih troškova", napisao je Trump na Truth Socialu.

Američko-iranski pregovori počinju u sjeni optužbi Teherana da Washington ne provodi prvu točku privremenog sporazuma od 14 točaka, napetosti oko Hormuza i Trumpove najave moguće naplate prolaza ako pregovori propadnu.

Uoči nedjeljnih pregovora u Švicarskoj, čiji će fokus biti provedba prekida vatre, iranski nuklearni program i sigurnost plovidbe Hormuškim tjesnacem, Teheran i Washington razmijenili su optužbe oko tog ključnog pomorskog prolaza.

Iranska revolucionarna garda upozorila je da će brodovi biti izloženi riziku ako se približe Hormuškom tjesnacu, ključnom prolazu za globalne isporuke nafte i plina, pozivajući se na izraelske napade u Libanonu i navodna kršenja američkih obveza prema prekidu vatre.

Mohammad Mokhber, savjetnik iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Mojtabe Hameneija, optužio je SAD na X-u da ne provodi prvu točku privremenog sporazuma s Iranom od 14 točaka, koja uključuje prekid vatre "na svim frontama", uključujući Libanon.

JD Vance: Nisam vidio dokaze da je Hormuz zatvoren

SAD je odbacio tvrdnje o zatvaranju tjesnaca i poručio da će američke snage osigurati nastavak komercijalnog prometa. Američko Središnje zapovjedništvo priopćilo je da je u subotu kroz Hormuz prošlo 55 trgovačkih brodova s više od 17 milijuna barela nafte za svjetska tržišta.

Iransko izaslanstvo u Švicarskoj predvodi Mohammad Baqer Qalibaf, a američki tim uključuje potpredsjednika JD Vancea te izaslanike Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera.

Vance je rekao da je uvjeren da će se prekid vatre održati i da nije vidio dokaze da je Hormuški tjesnac zatvoren. "Nadam se da ćemo postići napredak u nuklearnom pitanju i pitanju prekida vatre u Libanonu”, rekao je uoči polaska u Švicarsku.

Trump je ranije rekao da bi Washington mogao uvesti naplatu prolaza kroz Hormuz ako mirovni pregovori propadnu.

Izrael: Nismo strana u američko-iranskom sporazumu

Zaustavljanje borbi u Libanonu bilo je jedan od uvjeta za početak američko-iranskih pregovora o teheranskom nuklearnom programu i drugim pitanjima, no libanonska Civilna zaštita priopćila je da je 20 ljudi ubijeno u izraelskim napadima u Libanonu u subotu, nekoliko sati nakon što je ondje stupilo na snagu primirje.

Izrael je ustvrdio da nije jedna od strana u američko-iranskom sporazumu i da će zadržati svoje snage na libanonskom teritoriju koji okupira, dok je proiranska militantna skupina poručila da Izraelu neće dopustiti "slobodu kretanja” u Libanonu.

U vojnom priopćenju Izrael je naveo da je predan prekidu vatre, ali da će nastaviti djelovati protiv svake prijetnje Izraelu ili njegovim snagama. Izraelska televizija Channel 12 izvijestila je da su premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz naredili vojsci da obustavi vatru u Libanonu, ali ne i da se povuče iz područja koja je zauzela.

Libanonsko ministarstvo zdravstva navodi da je od 2. ožujka u izraelskim napadima ubijeno 4057 ljudi, uključujući medicinsko osoblje, žene i djecu, dok izraelske vlasti tvrde da su u borbama s Hezbolahom ubijena najmanje 32 vojnika i četvero civila.