Narušeno krhko primirje: Izrael bombardirao Libanon, najmanje devet ubijenih

Izrael je u subotu pokrenuo niz novih zračnih napada na južni Libanon unatoč primirju, a najmanje devet ljudi je poginulo, javili su libanonski mediji.

U petak su američki vladini izvori rekli da su Izrael i libanonski Hezbolah, podržan od Irana, dogovorili primirje nakon što je velika eskalacija sukoba između obje strane prijetila da će naštetiti američko-iranskom dogovoru za okončanje sukoba u regiji.

Libanonska državna novinska agencija (NNA) izvijestila je da su tri osobe poginule u subotu u izraelskim napadima na grad Arab Salim u južnolibanonskoj regiji Nabatija.

Četvrta osoba je navodno poginula u izraelskom napadu dronom na motocikl u naselju Doueir u toj regiji, a jedan je libanski vojnik poginuo u drugom napadu u naselju Kfar Roummane, prema agenciji.

NNA je također izvijestila da su četiri člana jedne obitelji poginula u izraelskom zračnom napadu u regiji Tir u južnom Libanonu.

Broj žrtava nije mogao biti neovisno potvrđen, ističe dpa. Izraelska vojska još nije komentirala.

Primirje prekršeno nekoliko puta

Prema američkom vladinom dužnosniku, primirje je na snazi od 16 sati prema lokalnom vremenu u petak. Najnovije primirje prekršeno je nekoliko puta.

Glasnogovornik izraelske vojske Effie Defrin rekao je listu Times of Israel da, unatoč primirju s Hezbolahom, postrojbe imaju "punu slobodu djelovanja" za odgovor na bilo kakvu prijetnju u bilo kojem području.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prethodno je rekao da Izrael neće tolerirati napade na svoje vojnike ili teritorij.

Borbe između Izraela i Hezbolaha bacaju sjenu na pregovore između SAD-a i Irana.

Okvirni sporazum između Washingtona i Teherana zapravo predviđa primirje na svim područjima, uključujući Libanon.