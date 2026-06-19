Izrael tvrdi da je gađao militante, Libanon javlja o 15 poginulih

Izraelska vojska napala je u petak jug Libanona i pritom ubila 15 ljudi, objavila je državna novinska agencija NNA, a Izrael tvrdi da su napadi pokrenuti tijekom noći bili usmjereni na ciljeve Hezbolaha u nekoliko područja, javlja Reuters.

Stanovnici i domaći mediji rekli su da je u izraelskim zračnih napadima i granatiranju pogođeno nekoliko gradova u okrugu Nabatieh tijekom noći i rano u petak, u bombardiranju za koje je NNA rekla da je među najtežima u posljednjih nekoliko tjedana.

Izraelska vojska izjavila je da je napala ono što je opisala kao militante Hezbolaha i infrastrukturu na nekoliko južnih lokacija, kao odgovor na ponovljena kršenja prekida vatre skupine koju podržava Iran.

Eskalacija dolazi dan nakon što je Izrael objavio kartu koja prikazuje proširenu zonu vojne kontrole u južnom Libanonu, izvan koje, kako je rekao, neće isključiti napade, čime se dovodi u pitanje američki privremeni mirovni sporazum s Iranom potpisanom u srijedu.

Sporazum poziva na prekid borbi na svim bojištima, uključujući Libanon, te na poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Libanona.

Visoki izraelski dužnosnik rekao je da je Izrael u "tvrdoglavim pregovorima" s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa o zadržavanju trupa raspoređenih 10 km unutar južnog Libanona dok nastavlja operacije protiv Hezbolaha.

Izrael je odbacio pozive na povlačenje svojih snaga iz južnog Libanona, gdje Hezbolah nastavlja s napadima na izraelske položaje, a neki od njih koriste eksplozivne dronove koji su ovog tjedna ubili i ranili vojnike, navodi Reuters.