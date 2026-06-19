Naprasno otkazani današnji razgovori SAD-a i Irana u Švicarskoj, nagađa se razlog preokreta

Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da su razgovori planirani za petak između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o provedbi sporazuma od 14 točaka o okončanju rata otkazani.

Razgovori su se trebali održati u švicarskom selu Obbürgen u petak, dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je otvoren rok od 60 dana za pregovore o trajnom sporazumu o iranskom nuklearnom programu, dok se ponovno otvara promet nafte kroz Hormuški tjesnac.

Bijela kuća izjavila je da se SAD veseli "što skorijem početku tehničkih razgovora", a onda objavila da potpredsjednik JD Vance, koji je trebao voditi pregovore američke administracije, ipak neće putovati u Švicarsku.

"Logistika ovih pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva. Zasad potpredsjednik ne putuje večeras“, rekao je glasnogovornik Bijele kuće kasno u četvrtak.

Razlozi otkazivanja

Otkazivanje je došlo tako naglo da su se Vanceovo osoblje i mala skupina novinara čak okupili u Zajedničkoj bazi Andrews izvan Washingtona u iščekivanju putovanja, prenosi Guardian. Deseci dužnosnika Bijele kuće, prethodnih djelatnika i medija već su bili u Švicarskoj kako bi se pripremili za njegov dolazak.

Iranski vrhovni vođa, ajatolah Mojtaba Hamnei, izjavio je u četvrtak da je odobrio Memorandum o razumijevanju unatoč rezervama, dok su istovremeno Sjedinjene Države službeno ukinule blokadu iranskih luka.

No, poluslužbena novinska agencija Tasnim izjavila je prije otkazivanja pregovora da iranski pregovarači moraju vidjeti znakove provedbe privremenog sporazuma od strane SAD-a prije nego što mogu započeti sljedeći krugovi mirovnih pregovora te da nema potvrde da će njihova delegacija putovati u Ženevu.

Otkazivanje razgovora uslijedilo je nakon izvješća Al-Mayadeena, mreže na arapskom jeziku koja je politički povezana s libanonskom militantnom skupinom Hezbollah koju podržava Iran, u kojem se navodi da Teheran odgađa slanje svoje delegacije u Švicarsku zbog izraelskih operacija u Libanonu.

Axios je citirao američkog dužnosnika koji je rekao da bi Teheranove tvrdnje o navodnim izraelskim kršenjima primirja u Libanonu mogle biti razlog zašto se razgovori nisu održali u petak.

Izraelska vojska izvela je napad na jug Libanona ranije u četvrtak, ubivši četiri osobe.