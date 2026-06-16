Otkriveno gdje će se potpisati sporazum SAD-a i Irana: Poznat je i dan, ali i tko je predložio lokaciju

Privremeni sporazum između SAD-a i Irana u svrhu okončanja rata na Bliskom istoku mogao bi biti potpisan u petak u planinskom odmaralištu Buergenstock u središnjoj Švicarskoj, prema izjavi koju je u utorak objavila švicarska vlada.

Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je bilo u bliskom kontaktu sa SAD-om, Iranom, Pakistanom i Katarom u vezi s mogućim potpisivanjem onoga što su nazvali memorandumom o razumijevanju između Washingtona i Teherana.

"U ovoj fazi, potpisivanje je zakazano za petak, 19. lipnja, u Buergenstocku u kantonu Nidwalden. Lokaciju su predložili pakistanski i katarski posrednici, kao i SAD i Iran", priopćilo je ministarstvo.

Što piše u sporazumu?

Američki predsjednik Donald Trump je u utorak rekao da privremeni sporazum s Iranom jasno određuje da Teheran neće smjeti razviti nuklearno oružje.

Također, Trump je kazao da je Sirija možda u boljem položaju od Izraela da razoruža proiransku miliciju Hezbolah u Libanonu.

Govoreći uoči razgovora s katarskim emirom Tamim bin Hamad al-Tanijem na marginama samita skupine G7 u Francuskoj, Trump je branio memorandum o razumijevanju od 14 točaka s Iranom koji još nije objavljen.

"Jedina stvar koja mi je zaista bitna jest da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje, a (sporazum) to jasno i glasno kaže", rekao je Trump novinarima, upozoravajući da će "nastupiti pakao" u Iranu ako ga pokušava nabaviti.

Američki i iranski dužnosnici će se u petak sastati u Švicarskoj ne bi li započeli detaljne razgovore te će imati 60 dana za kompleksne tehničke pregovore. Očekuje se da će oni pokriti pitanja poput budućnosti visoko obogaćenog uranija u Iranu i ukidanja sankcija protiv Teherana.