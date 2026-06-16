Hezbolah otkrio iranski zahtjev u pregovorima sa SAD-om: 'Neće biti sporazuma ako...'

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Netanyahu o napadu na Iran: 'Spasili smo Izrael od prijetnje nuklearnog uništenja'
Poručili su kako neće biti nuklearnog sporazuma ako se Izrael ne povuče iz Libanona
Hezbolah je dobio uvjeravanja od svojeg saveznika Irana da će u sljedećoj fazi pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama zahtijevati povlačenje izraelske vojske iz Libanona, rekao je u utorak ured Hezbolaha za odnose s medijima za Reuters.
Povlačenje bi bio rezultat, a ne uvjet za nastavak pregovora između Teherana i Washingtona nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja u petak, rekao je Hezbolah.
Skupina je za Reuters rekla da "neće biti nuklearnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država osim ako se Izraelci ne povuku" iz Libanona.