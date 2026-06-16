FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TO BI BIO REZULTAT /

Hezbolah otkrio iranski zahtjev u pregovorima sa SAD-om: 'Neće biti sporazuma ako...'

Hezbolah otkrio iranski zahtjev u pregovorima sa SAD-om: 'Neće biti sporazuma ako...'
×
Foto: Kawnat HAJU/AFP/Profimedia/Ilustracija

Poručili su kako neće biti nuklearnog sporazuma ako se Izrael ne povuče iz Libanona

16.6.2026.
17:13
Hina
Kawnat HAJU/AFP/Profimedia/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Hezbolah je dobio uvjeravanja od svojeg saveznika Irana da će u sljedećoj fazi pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama zahtijevati povlačenje izraelske vojske iz Libanona, rekao je u utorak ured Hezbolaha za odnose s medijima za Reuters.

Povlačenje bi bio rezultat, a ne uvjet za nastavak pregovora između Teherana i Washingtona nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja u petak, rekao je Hezbolah.

Skupina je za Reuters rekla da "neće biti nuklearnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država osim ako se Izraelci ne povuku" iz Libanona.

HezbolahIranSjedinjene Američke DržaveBliski IstokMirovni Sporazum
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike