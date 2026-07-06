Nepostojeća žalba je odbijena: Za FIFA-u Belgija nije stranka u postupku

Odbor za žalbe Međunarodne nogometne federacije (FIFA), na čijem je čelu Amerikanac Neil Eggleston, u ponedjeljak je odbacio žalbu Belgijskog nogometnog saveza na odluku o ukidanju kazne američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu.

Prema FIFA-i, žalba Belgijskog nogometnog saveza odbijena je jer oni nisu imali pravo na žalbu budući da "nisu stranka u postupku".

Podsjećamo, Belgijski se nogometni savez uopće nije žalio na odluku, već je od FIFA-e zatražio objašnjenje. Sam je upit u krovnoj nogometnoj organizaciji shvaćen kao žalba, pa je FIFA sama pokrenula postupak koji je promptno i završila.

Što se dogodilo?

Najefikasniji američki napadač, koji je na ovom Svjetskom prvenstvu postigao tri pogotka, zaradio je izravan crveni karton u susretu šesnaestine finala između reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine zbog opasnog starta.

Disciplinski odbor FIFA-e je, temeljem članka 27., Balogunovu kaznu od jedne utakmice neigranja ukinuo i preinačio je u uvjetnu, s rokom kušnje od godinu dana. Kada je ta vijest objavljena, odmah su se pojavili i napisi da je to učinjeno pod političkim pritiskom, odnosno nakon poziva iz Bijele kuće upućenog predsjedniku FIFA-e Gianniju Infantinu.

U ponedjeljak je američki predsjednik Donald Trump priznao da je nazvao Infantina i od njega zatražio reviziju odluke o kažnjavanju Baloguna.

"Sve što sam napravio jest to da sam zatražio pregled jer smatram da uopće nije bilo prekršaja. Vidio sam akciju, to nije bio prekršaj. Dogodilo se da dvojica igrača trče punom brzinom te su se sudarili. To je bila grozna sudačka odluka. Odluka FIFA-e o ukidanju crvenog kartona stvarno je briljantna, ali ja im nisam rekao da to naprave. Pa ne mogu im ja govoriti što da rade", rekao je Trump u obraćanju novinarima u Ovalnom uredu.

Utakmica osmine finala SAD – Belgija na rasporedu je tijekom noći po srednjoeuropskom vremenu, a početak dvoboja na Lumen Fieldu u Seattleu predviđen je za 2:00 sata.