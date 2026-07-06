Trump 'zakuhao' skandal, pa dolio ulje na vatru: 'Zatražio sam reviziju'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da je od predsjednika FIFA-e Giannija Infantina osobno tražio da preispita odluku o davanju crvenog kartona i suspenziji od jedne utakmice američkoj zvijezdi, napadaču Folarinu Balogunu.

Intervencija je izazvala bujicu kontroverzi na Svjetskom prvenstvu, tim više što je FIFA u nedjelju objavila da će Balogun imati pravo igrati u osmini finala protiv Belgije, što je otvorilo ozbiljna pitanja o integritetu turnira.

"Sve što sam učinio jest da sam zatražio reviziju", rekao je Trump. "Nisam rekao: 'Morate to učiniti'", pojasnio je predsjednik iz Ovalnog ureda, dodajući da "nije mislio da je to bio prekršaj", piše CNN.

Incident u utakmici Trump je opisao kao "sudar dva tipa koji su trčali punom brzinom i slučajno su se sudarili". "Nije učinio ništa loše", rekao je Trump o američkom igraču koji je skoro slomio zglob igraču Bosne i Hercegovine, Tariku Muharemoviću.

Trump je dodao i da nije utjecao na Infantinu. "Nisam mu rekao što da radi, ne mogu mu reći što da radi“, rekao je predsjednik, dodajući da je neovisni odbor "donio ispravnu odluku".

Američki predsjednik doveo je u pitanje i integritet suca - Trump je rekao da je sudac "pomalo sumnjiv" te potaknuo novinare da "provjere njegovu prošlost".

Predsjednikove izjave vjerojatno će rasplamsati kontroverzu oko crvenog kartona, koji je predmet rasprava otkako je pokazan na utakmici. Sudac, naime, nije dosudio prekršaj, već je to učinio tek nakon što je snimka pokazala da je Balogun zakačio gležanj BiH igrača, odlučeno je da se radi o prekršaju za crveni karton.

Belgijski nogometni savez u ponedjeljak je izjavio da je podnio žalbu na odluku FIFA-e kojom se Balogunu dopušta igranje u utakmici u ponedjeljak navečer. "Da budemo jasni, do ovog trenutka RBFA još uvijek nije primila nikakvu odluku ili objašnjenje od FIFA-e u vezi s ovim pitanjem. Stoga nema drugog izbora nego osporiti igračevu podobnost za nadolazeću utakmicu", navode u svom priopćenju.