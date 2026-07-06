Balogunov slučaj zapalio svijet! UEFA poručila FIFA-i da je prešla granicu

UEFA je objavila jedno od svojih najžešćih priopćenja dosad, otvoreno kritizirajući FIFA‑u zbog odluke da Folarinu Balogunu odgodi suspenziju i omogući nastup protiv Belgije. Europska federacija poručila je da je time “prijeđena crvena linija” i da je narušen integritet natjecanja.

UEFA naglašava da se automatska suspenzija nakon crvenog kartona ne smije tumačiti niti mijenjati po želji, posebno ne usred turnira u kojem su drugi igrači uredno odradili svoje kazne. Smatraju da je FIFA stvorila presedan koji bi mogao zakomplicirati nastavak Svjetskog prvenstva.

Posebno upozoravaju na šire posljedice: pravila moraju vrijediti jednako posvuda, inače se narušava vjerodostojnost cijelog sporta.

Priopćenje završava najtvrđim tonom dosad: UEFA izražava “nevjericu” zbog odluke koju smatra neshvatljivom, neopravdanom i opasnom za disciplinski sustav i regularnost turnira.