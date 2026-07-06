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Balogunov slučaj zapalio svijet! UEFA poručila FIFA-i da je prešla granicu

Balogunov slučaj zapalio svijet! UEFA poručila FIFA-i da je prešla granicu
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Foto: Sam Corum/PA Images/Profimedia

UEFA naglašava da se automatska suspenzija nakon crvenog kartona ne smije tumačiti niti mijenjati po želji

6.7.2026.
12:11
Sportski.net
Sam Corum/PA Images/Profimedia
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UEFA je objavila jedno od svojih najžešćih priopćenja dosad, otvoreno kritizirajući FIFA‑u zbog odluke da Folarinu Balogunu odgodi suspenziju i omogući nastup protiv Belgije. Europska federacija poručila je da je time “prijeđena crvena linija” i da je narušen integritet natjecanja.

UEFA naglašava da se automatska suspenzija nakon crvenog kartona ne smije tumačiti niti mijenjati po želji, posebno ne usred turnira u kojem su drugi igrači uredno odradili svoje kazne. Smatraju da je FIFA stvorila presedan koji bi mogao zakomplicirati nastavak Svjetskog prvenstva.

Posebno upozoravaju na šire posljedice: pravila moraju vrijediti jednako posvuda, inače se narušava vjerodostojnost cijelog sporta.

Priopćenje završava najtvrđim tonom dosad: UEFA izražava “nevjericu” zbog odluke koju smatra neshvatljivom, neopravdanom i opasnom za disciplinski sustav i regularnost turnira.

UefaFifaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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