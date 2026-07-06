Balogunov slučaj zapalio svijet! UEFA poručila FIFA-i da je prešla granicu
UEFA naglašava da se automatska suspenzija nakon crvenog kartona ne smije tumačiti niti mijenjati po želji
UEFA je objavila jedno od svojih najžešćih priopćenja dosad, otvoreno kritizirajući FIFA‑u zbog odluke da Folarinu Balogunu odgodi suspenziju i omogući nastup protiv Belgije. Europska federacija poručila je da je time “prijeđena crvena linija” i da je narušen integritet natjecanja.
UEFA naglašava da se automatska suspenzija nakon crvenog kartona ne smije tumačiti niti mijenjati po želji, posebno ne usred turnira u kojem su drugi igrači uredno odradili svoje kazne. Smatraju da je FIFA stvorila presedan koji bi mogao zakomplicirati nastavak Svjetskog prvenstva.
Posebno upozoravaju na šire posljedice: pravila moraju vrijediti jednako posvuda, inače se narušava vjerodostojnost cijelog sporta.
Priopćenje završava najtvrđim tonom dosad: UEFA izražava “nevjericu” zbog odluke koju smatra neshvatljivom, neopravdanom i opasnom za disciplinski sustav i regularnost turnira.