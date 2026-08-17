Džeko odgurnuo Mourinha s terena! Pogledajte što se dogodilo

Real Madrid je u posljednjoj pripremnoj utakmici svladao Schalke 3:0, a susret u Gelsenkirchenu obilježila je i zanimljiva scena uz aut-liniju.

Nakon jedne sudačke odluke klupa Reala burno je reagirala, a José Mourinho čak je utrčao na teren. Sve se događalo u blizini Edina Džeke, koji je Portugalca u jednom trenutku odgurnuo natrag izvan terena.

Nije izgledalo kao ozbiljan sukob, pogotovo jer su Džeko i Mourinho prije utakmice srdačno razgovarali. Susret je ipak imao još jednu zanimljivu situaciju. Nikola Katić ušao je u verbalni okršaj s Kylianom Mbappéom.