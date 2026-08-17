FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
(NE)PRIJATELJSKA /

Džeko odgurnuo Mourinha s terena! Pogledajte što se dogodilo

Džeko odgurnuo Mourinha s terena! Pogledajte što se dogodilo
×
Foto: KROEGER/RHR-FOTO/imago sportfotodienst/Profimedia

Nije izgledalo kao ozbiljan sukob, pogotovo jer su Džeko i Mourinho prije utakmice srdačno razgovarali

17.8.2026.
20:48
Sportski.net
KROEGER/RHR-FOTO/imago sportfotodienst/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Real Madrid je u posljednjoj pripremnoj utakmici svladao Schalke 3:0, a susret u Gelsenkirchenu obilježila je i zanimljiva scena uz aut-liniju. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gambo (@gambo479)

 

 

 

Nakon jedne sudačke odluke klupa Reala burno je reagirala, a José Mourinho čak je utrčao na teren. Sve se događalo u blizini Edina Džeke, koji je Portugalca u jednom trenutku odgurnuo natrag izvan terena.

Nije izgledalo kao ozbiljan sukob, pogotovo jer su Džeko i Mourinho prije utakmice srdačno razgovarali. Susret je ipak imao još jednu zanimljivu situaciju. Nikola Katić ušao je u verbalni okršaj s Kylianom Mbappéom.

Edin DžekoJose Mourinho
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike