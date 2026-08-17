Džeko odgurnuo Mourinha s terena! Pogledajte što se dogodilo

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Nije izgledalo kao ozbiljan sukob, pogotovo jer su Džeko i Mourinho prije utakmice srdačno razgovarali
Real Madrid je u posljednjoj pripremnoj utakmici svladao Schalke 3:0, a susret u Gelsenkirchenu obilježila je i zanimljiva scena uz aut-liniju.
Nakon jedne sudačke odluke klupa Reala burno je reagirala, a José Mourinho čak je utrčao na teren. Sve se događalo u blizini Edina Džeke, koji je Portugalca u jednom trenutku odgurnuo natrag izvan terena.
Nije izgledalo kao ozbiljan sukob, pogotovo jer su Džeko i Mourinho prije utakmice srdačno razgovarali. Susret je ipak imao još jednu zanimljivu situaciju. Nikola Katić ušao je u verbalni okršaj s Kylianom Mbappéom.