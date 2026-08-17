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SARAJEVO FILM FESTIVAL /

Nives i Goran Ivanišević na crvenom tepihu uz bok svjetskim zvijezdama

Nives i Goran Ivanišević na crvenom tepihu uz bok svjetskim zvijezdama
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iako je Nives naglasila da je posjet bio kratak, njihova pojava na crvenom tepihu nije prošla nezapaženo

17.8.2026.
21:29
Antonela Ištvan
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Poznata glumica i voditeljica Nives Ivanišević (44) i proslavljeni teniski as Goran Ivanišević (54) još su jednom dokazali zašto slove za jedan od najskladnijih i omiljenijih domaćih parova. Nakon što su početkom godine uživali u zimskim radostima na skijanju u talijanskim Dolomitima, svoje ljetne dane obogatili su posjetom jednom od najprestižnijih kulturnih događaja u regiji. Putem svog Instagram profila, Nives je s pratiteljima podijelila djelić atmosfere sa Sarajevo Film Festivala, a njihovo elegantno i usklađeno modno izdanje privuklo je brojne poglede i izazvalo val pozitivnih reakcija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nives_Ivanisevic (@nivessimpson)

Na crvenom tepihu

Na fotografiji koja odiše glamurom, Nives pozira nasmiješena u zagrljaju svog supruga, dok se u pozadini nazire festivalska vreva. Kao iskusna medijska osoba, Nives se na crvenom tepihu snalazi kao kod kuće, a to je dokazala i odabirom kompleta u boji lavande. Kombinacija elegantnog topa dugih rukava i duge, lepršave suknje istaknula je njezinu vitku figuru. Ništa manje dotjeran nije bio ni Goran, koji se odlučio za opušteniju, ali jednako efektnu kombinaciju klasične bijele polo majice, svijetlih hlača i modernih bijelih tenisica.

"Svratili smo kratko i na @sarajevofilmfestival i bilo je predobro kao i uvijek", napisala je Nives u kratkom opisu, otkrivajući kako im ovo nije prvi posjet sarajevskoj filmskoj smotri te da joj se uvijek rado vraćaju. Njezina objava, podijeljena 17. kolovoza, potaknula je lavinu pozitivnih komentara, a poruke poput "Prelipi i zgodni" samo su potvrdile koliko javnost cijeni njihovu pojavu.

U srcu regionalnog kulturnog događanja

Njihov posjet Sarajevu dogodio se tijekom 32. izdanja Sarajevo Film Festivala, manifestacije koja svake godine, od 14. do 21. kolovoza, glavni grad Bosne i Hercegovine pretvara u nezaobilazno središte filmske umjetnosti. Ove godine festival je okupio impresivna imena iz svijeta filma, pa su se tako na istom crvenom tepihu, uz brojne regionalne umjetnike, našle i svjetske zvijezde poput američkog glumca Woodyja Harrelsona, meksičkog glumca i redatelja Diega Lune te iranskog redatelja Asghara Farhadija.

Posebnu počast dobila je engleska glumica Emily Watson, koja ne samo da predsjeda glavnim žirijem, već joj je uručena i prestižna nagrada Počasno Srce Sarajeva.

Nives i Goran Ivanišević na crvenom tepihu uz bok svjetskim zvijezdama
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Festival je otvoren filmom "Fatherland" redatelja Paweła Pawlikowskog, a zatvorit će ga projekcija kultnog filma "Ničija zemlja" Danisa Tanovića. 

 

Nives IvaniševićGoran IvaniševićSarajevo Film Festival
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