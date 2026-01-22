Snježna bajka obitelji Ivanišević: Supružnici pokazali kako uživaju na luksuznom odmoru

Bivša voditeljica Nives Ivanišević (44) i legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević (54) odlučili su nakratko pobjeći od svakodnevnih obaveza i uživati u zimskom odmoru u talijanskim Dolomitima, gdje su spojili sport, wellness i romantične trenutke.

Bijeg od gradske gužve

Nives Ivanišević, bivša radijska voditeljica i supruga jednog od najvećih hrvatskih sportaša, javila se pratiteljima iz luksuznog hotelskog bazena na Plan de Coronesu, poznatom skijalištu u Dolomitima. Fotografijama je otkrila kako su ona i Goran Ivanišević, umirovljeni teniski prvak i trener, zamijenili gradsku vrevu snježnim pejzažima.

Par dane provodi aktivno, ali opušteno. Na društvenim mrežama Nives je otkrila njihov mali ritual na stazi porukom: “On skija, ja ‘bordam’… sreli se”. Time je pokazala da svatko ima svoj tempo, ali da se uvijek ponovno susretnu na istom mjestu.

Luksuz i wellness

Smješteni su u hotelu Falkensteiner Kronplatz. Upravo ondje je nastala fotografija Nives u badiću iz bazena, kojom je privukla veliku pozornost. Kamin, drveni interijeri i lounge prostori dodatno naglašavaju da su izabrali destinaciju idealnu za odmor.

Ni na putovanju Nives ne zapostavlja zdrav način života. Objavila je i prizore iz hotelske teretane, uz poruku da se kasnije vraća, čime je pokazala kako uspješno balansira između treninga, luksuza i potpunog opuštanja.

