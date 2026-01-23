FREEMAIL
DIREKTOV VREMEPLOV /

Orešković premijer, kava osam, a plaća 5000 kuna: Evo kako je izgledala Hrvatska prije 10 godina

A sad je vrijeme za Direktov vremeplov. Možda ste primijetili, na TikToku je zadnjih tjedana jako popularno 2026. uspoređivati s 2016. Bilo je to jednostavno vrijeme, kava je u Hrvatskoj koštala osam kuna, prosječna plaća bila je 5685 kuna. Premijer je bio Tihomir Orešković, a predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Te godine na vlast su prvi put došli Andrej Plenković i Donald Trump. Umro je David Bowie, a na Eurosongu nas je predstavljala Nina Kraljić. Harvey Weinstein još je bio ugledni producent, izašla je prva epizoda Stranger Things. Direkt se tek počeo emitirati, a Rikardo Stojkovski je imao 16 godina. Više pogledajte u prilogu

23.1.2026.
7:56
Rikardo Stojkovski
2016. GodinaProsječna PlaćaCijena Kave
