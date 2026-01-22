Izazivaju li sudbinu: Vjesnik i dalje stoji, ali rađa li se nova afera?

'JOŠ SMRDI PO PALJEVINI' /

Od golemog požara prošla su više od dva mjeseca. Čelična se konstrukcija ohladila, pao je i snijeg, ali Vjesnik je i dalje tu. I dok većini Zagrepčana neboder smeta zbog prometnih gužvi, one koji žive ili rade kraj njega sablasna konstrukcija zabrinjava na druge načine – miris paljevine još se osjeti, a kad puše vjetar, padaju komadići.

Obećanja da će se Vjesnik vrlo brzo „pasti“ pokazala su se ipak preoptimističnima. Jučer je trebao biti potpisan ugovor, ali se u zadnji trenutak dogodio veliki preokret. Dvije tvrtke žalile su se zbog netransparentnosti javne nabave. Njihove su ponude bile jeftinije od pobjedničke – vinkovačke tvrtke EURCO. Zbog svega komisija za kontrolu javne nabave sada ima 30 dana da razmotri žalbu. U Ministarstvugraditeljstva kažu da nema ništa sporno.

Još pola godine ili više kraj nagorenog Vjesnika za susjede je previše. Vlado se nada da će neboder ipak pasti puno prije. Više pogledajte u prilogu.