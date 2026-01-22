Izvanredni samit u Bruxellesu: Bazuka se neće aktivirati, ali kako dalje s Trumpom?

U Bruxellesu se okupljaju europski čelnici na izvanrednom samitu Unije.

Reporterka Ana Mlinarić uživo je u RTL-u Danas izvijestila o posljednjim informacijama te navela da u Bruxellesu vlada olakšanje jer neće morati donositi tako teške odluke kao što je trgovinska bazuka prema SAD-u.

Podsjetimo, nakon što je ranije američki predsjednik Donald Trump najavio carine za osam zemalja EU, postojala je mogućnost protumjere "trgovinske bazuke" koju bi aktivirala EU.

"Sada dolaze rasterećeni na sastanak, ali i dalje odnosi s Trumpovom Amerikom ključna je tema. Europa želi naći zajednički stav kako pristupiti Trumpu u budućim situacijama jer mnogi diplomati posljednjih nekoliko dana govore da se Trumpu ne može vjerovati – često najprije zaprijeti pa potom povuče. Očito danas neće morati odlučivati o korištenju najtežeg oružja – trgovinske 'bazuke', ali će odlučivati što je s 93 milijarde carina koje će za SAD nastupiti na snagu 6. veljače. To je posljedica činjenice da je Europski parlament odbio ratificirati trgovinski sporazum između Europe i SAD-a. To je bila poruka eurozastupnika Trumpu, zbog 6. veljače nastupa 93 milijarde eura carina. I to je bila jedna od mjera koja se sada spominjala u slučaju da Trump 1. veljače zaista nametne carine osam europskih zemalja. S obzirom na to da do toga neće doći, vrlo je vjerojatno da će već večeras lideri dogovoriti da se i ta situacija izbjegne, odnosno da Komisija donese odluku da se zamrznute carine i dalje ne stave na snagu", navela je Mlinarić.

Dodala je da ono što se danas moglo čuti od europskih lidera jest da su svjesni kako odnosi nisu ono što su nekada bili i da se vrlo vjerojatno neće vratiti na staro.

"Cilj je diplomatski pokušati i još uvijek zadržati blizu dok god Europa ovisi o SAD-u - a prvenstveno se radi o obrani. Zemlje imaju različite stavove. Francuska se zalaže za oštriji pristup prema Trumpu, dok se neki njegovi (američki op.a) saveznici poput Italije i Poljske su za to da se ne ide u eskalaciju sukoba. Jedna osoba tradicionalno je na strani Trumpa, potpuno izdvojena od europskih kolega, a to je mađarski premijer Viktor Orban", istaknula je Ana Mlinarić.

O detaljima dogovora oko Grenlanda još se malo zna.

"Danas smo čuli da ne znaju ni grenlandski premijer Nielsen ni danska premijerka Frederiksen. Ona je pri dolasku na sastanak nije iznijela više detalja, ponavljala je samo koje su danske i grenlandske crvene linije – da se o suverenitetu Grenlanda ne razgovara. Je li moguće da Danska i Grenland predaju SAD-u dijelove teritorija na kojima bi SAD gradio baze? Danska premijerka nije odgovorila, kao ni na pitanje vjeruje li odsad američkom predsjedniku Trumpu. Rekla je da se dogovori moraju odvijati uz poštivanje onoga što se stalno ističe s europske strane – ako je Donaldu Trumpu zaista stalo do sigurnosti Arktika, postoji ugovor s Danskom iz 1951. koji omogućuje da SAD razmjesti vojsku koliko želi. Danska je prije godinu dana predlagala pojačanje tog sporazuma, a danas je to ponovno spomenula", istaknula je reporterka Ana Mlinarić.