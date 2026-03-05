Srbija ne preporučuje svojim građanima put u Hrvatsku: 'Samo u slučaju krajnje potrebe'

Srbijansko ministarstvo vanjskih poslova u srijedu je, u reagirajući na rat Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana, objavilo upute svojim državljanima o putovanjima, ne preporučujući im nijednu zemlju na Bliskom istoku, dok se Hrvatska našla u rangu država u koju se može putovati samo "u slučaju krajnje potrebe".

Ministarstvo je, petog dana ratnih sukoba na Bliskom istoku, na svojoj mrežnoj stranici objavilo grafikon nazvan "Semafor-savjeti za putovanja" podijelivši ga u četiri kategorije, zelenu - slobodno putovanje uz uobičajeni oprez, žutu - putovanje uz dodatne mjere opreza, narančastu -putovanje u slučaju krajnje potrebe te crvenu - zemlje u koje se ne preporučuje putovanje.

Prema procjeni sigurnosnog rizika, na crvenom popisu nalaze se 23 zemlje, uglavnom s Bliskog istoka - Iran, Irak, Izrael, Jemen, Jordan, Libanon, Katar, Južni Sudan, Oman, Palestina, Saudijska Arabija, Sirija, Jordan, Ujedinjeni Arapski Emirati. U ovu skupinu spadaju i Ukrajina, Afganistan, Libija, Gvineja Bisau, Južni Sudan, Mali, Somalija, Sudan i Srednjoafrička Republika.

Samo u slučaju krajnje nužde

Države za koje se sugeriraju dodatne mjere opreza su, među ostalima, Albanija, Argentina, Brazil, Indija, Indonezija, Kolumbija, Meksiko, Pakistan, Rusija.

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije preporučuje svojim građanima uobičajeni oprez ako su njihova odredišta Australija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Belgija, Bjelorusija, Bugarska, Crna Gora, Danska, Italija, Japan, Egipat, Grčka, Kanada, Kina, Kuba, Cipar, Mađarska, Maldivi, Njemačka, Novi Zeland, Rumunjska, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Turska, Francuska ili Nizozemska.

Hrvatska se, uz 27 afričkih i azijskih zemalja te Boliviju i Venezuelu, nalazi na popisu zemalja koje Srbija vidi kao putne destinacije "u slučaju krajnje nužde".

Kosovo, čiju državnost Srbija ne priznaje, nije na tom popisu.

Izbjegavajte javna okupljanja

Ministarstvo vanjskih poslova na svojim stranicama objasnilo je tu odluku:

"Zbog najnovijih događaja u Republici Hrvatskoj i sve češćih incidenata, napetosti i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti, preporučujemo građanima Republike Srbije da u budućnosti ne putuju u Republiku Hrvatsku osim ako to nije prijeko potrebno.

Ukoliko je putovanje nužno, građane pozivamo da izbjegavaju javna okupljanja i mjesta gdje se mogu očekivati ​​provokacije, da budu oprezni u komunikaciji te da vode računa o osobnoj i imovinskoj sigurnosti.

Organizirana putovanja, tj. dolazak sportskih ekipa i kulturnih delegacija u Republiku Hrvatsku, predstavljaju poseban sigurnosni rizik, te se sportske udruge i kulturna društva pozivaju da se o svakom putovanju konzultiraju s nadležnim tijelima radi procjene rizika i poduzimanja preventivnih mjera", stoji na stranicama.

Krajnja nužda je rad i ljetovanje

Prema komentarima na društvenim mrežama, građani ne podržavaju službene smjernice.

Više destina hiljada Srbalja se sprema da zbog krajnje nužde ide u Hrvatsku da radi na moru. Još više iz krajnje nužde ma isto mesto ide da letuje. Baš nas je pritisla krajnja nužda... — Zebec (@zebeslav) March 4, 2026

"Više destina tisuća Srbalja se sprema da zbog krajnje nužde ide u Hrvatsku da radi na moru. Još više iz krajnje nužde ma isto mjesto ide ljetovati. Baš nas je pritisla krajnja nužda...", jedan je od komentara.

Opet nas blamiraju ćaci iz SNS.

Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova stoji preporuka da se u Hrvatsku putuje u slučaju krajnje nužde!

Prošle godine u Hrvatskoj boravio rekordan broj turista iz Srbije, a trenutno oko 30.000 Srba radi u Hrvastkoj! pic.twitter.com/pVIFOptKry — Consigliere® (@spec_savetnik) March 4, 2026

"Opet nas blamiraju ćaci iz SNS. Na sajtu Ministarstva vanjskih poslova stoji preporuka da se u Hrvatsku putuje u slučaju krajnje nužde! Prošle godine u Hrvatskoj boravio rekordan broj turista iz Srbije, a trenutno oko 30.000 Srba radi u Hrvatskoj!", stoji u drugom komentaru.

