Brat Novaka Đokovića i njegova supruga hitno evakuirani nakon udara drona u zgradu

Đorđe Đoković (30) i njegova supruga, bivša voditeljica i manekenka Saška evakuirani su iz luksuzne zgrade u elitnom dijelu Dubaija, pišu srpski mediji.

Dok je većina stanovnika na sigurnom, brat teniskog velikana Novaka Đokovića (38) morao je hitno napustiti svoj stan u Dubaiju. Đorđe Đoković i njegova supruga Saška bili su primorani evakuirati se nakon što je njihovu zgradu, prema navodima, pogodio iranski dron, prenosi Blic.

Par je, kako se ranije pisalo, za luksuznu nekretninu izdvojio oko dva milijuna eura. Stan se nalazi u jednom od najatraktivnijih dijelova Dubaija, u blizini najpoznatijih turističkih atrakcija, te je slovio kao njihova oaza mira daleko od očiju javnosti. Supružnici se zasad nisu oglasili o cijelom događaju.

Par je ranije govorio o selidbi u Emirate te mogućem povratku u Srbiju.

„Od početka naše veze pa do danas, lokacija na kojoj živimo nikada nije bila potpuno definirana. Stalno smo u nekakvim selidbama i uređenjima prostora, ali najvažnije je da idemo u korak jedno s drugim i slažemo se oko važnih životnih odluka. Mene očito ‘radi’ taj strijelac u horoskopu pa sam sklona promjenama i imam avanturistički duh, a Đole je izabrao baš takvu ženu za sebe jer je i njegova priroda vrlo slična“, rekla je Saška.

Na to se nadovezao Đorđe:

„Svaka selidba nosi velik izazov i odgovornost, pa tako i ova. Trenutačna životna faza i poslovni zadaci doveli su nas u Dubai i jako smo uzbuđeni zbog toga. Mogu slobodno reći da je to i Saški i meni omiljeni grad. Srbija je naš dom i uvijek ćemo joj se vraćati.“

Podsjetimo, par se vjenčao 2022. godine, a godinu kasnije dobili su sina Aleksandra.

