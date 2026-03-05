FREEMAIL
EMOTIVNA ISPOVIJEST /

Ozlijeđena zvijezda engleskog velikana završila u bunkeru: 'Najstrašniji dani u životu'

Ozlijeđena zvijezda engleskog velikana završila u bunkeru: 'Najstrašniji dani u životu'
Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia

Oporavak od ozljede za nogometaša Newcastle Uniteda pretvorio se u bijeg iz ratne zone

5.3.2026.
11:20
M.G.
Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia
Fabian Schar, nogometaš engleskog Newcastle Uniteda opisao je kroz kakve dramatične situacije je prošao dok se nalazio na Bliskom istoku tijekom oporavka od ozljede.

Schar je na Bliski istok otputovao zbog mirnog oporavka od ozljede koju je zadobio na utakmici potiv Leeds Uniteda, no umjesto terapija, dočekalo ga je ratno stanje i proživio je pravu dramu.

Iz rehabilitacijskog centra u bunker

Tridesetčetverogodišnji Schär dobio je dozvolu kluba da otputuje kako bi imao vrhunske medicinske uvjete za oporavak od teške ozljede ligamenata gležnja.

No, njegov boravak naglo je prekinut krajem veljače kada je došlo do dramatične eskalacije sukoba. Nakon vojnih udara SAD-a i Izraela na Iran, uslijedili su iranski osvetnički napadi na nekoliko zemalja u regiji, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate i Katar. Mirna rehabilitacija pretvorila se u borbu za sigurnost, a nogometaš je bio prisiljen potražiti zaklon u skloništu. Svoje jezivo iskustvo podijelio je s pratiteljima na društvenim mrežama.

'Ovo što se događa je zastrašujuće'

Nakon što se uspio sigurno vratiti u Englesku, Schär se oglasio na Instagramu uz fotografiju za koju se vjeruje da je nastala unutar bunkera.

"Upravo sam proživio neke od najstrašnijih dana u svom životu, nažalost svjedočeći iz prve ruke onome što se događa na Bliskom istoku", napisao je Schär. "Bio sam tamo u sklopu svog rehabilitacijskog programa i drago mi je što sam pronašao način da se sigurno vratim kući", objavio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Kahlina u razgovoru za Net.hr otkrio smeta li ga što ga Dalić ne zove u reprezentaciju

