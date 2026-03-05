Ozlijeđena zvijezda engleskog velikana završila u bunkeru: 'Najstrašniji dani u životu'

Fabian Schar, nogometaš engleskog Newcastle Uniteda opisao je kroz kakve dramatične situacije je prošao dok se nalazio na Bliskom istoku tijekom oporavka od ozljede.

Schar je na Bliski istok otputovao zbog mirnog oporavka od ozljede koju je zadobio na utakmici potiv Leeds Uniteda, no umjesto terapija, dočekalo ga je ratno stanje i proživio je pravu dramu.

Iz rehabilitacijskog centra u bunker

Tridesetčetverogodišnji Schär dobio je dozvolu kluba da otputuje kako bi imao vrhunske medicinske uvjete za oporavak od teške ozljede ligamenata gležnja.

No, njegov boravak naglo je prekinut krajem veljače kada je došlo do dramatične eskalacije sukoba. Nakon vojnih udara SAD-a i Izraela na Iran, uslijedili su iranski osvetnički napadi na nekoliko zemalja u regiji, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate i Katar. Mirna rehabilitacija pretvorila se u borbu za sigurnost, a nogometaš je bio prisiljen potražiti zaklon u skloništu. Svoje jezivo iskustvo podijelio je s pratiteljima na društvenim mrežama.

'Ovo što se događa je zastrašujuće'

Nakon što se uspio sigurno vratiti u Englesku, Schär se oglasio na Instagramu uz fotografiju za koju se vjeruje da je nastala unutar bunkera.

Fabian Schär a dû se réfugier dans un abri anti bombe en Israël à cause des tensions au Moyen Orient 😳



« Je viens de vivre quelques-unes des journées les plus terrifiantes de ma vie, ayant malheureusement été témoin de ce qui se passe au Moyen-Orient. pic.twitter.com/W4sv5PmcrG — Okafort-dépressif🇨🇭 (@okaformidable) March 5, 2026

"Upravo sam proživio neke od najstrašnijih dana u svom životu, nažalost svjedočeći iz prve ruke onome što se događa na Bliskom istoku", napisao je Schär. "Bio sam tamo u sklopu svog rehabilitacijskog programa i drago mi je što sam pronašao način da se sigurno vratim kući", objavio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Kahlina u razgovoru za Net.hr otkrio smeta li ga što ga Dalić ne zove u reprezentaciju