Začin nacije: Može li Picek ostaviti Zorana Šprajca bez teksta? Teško, ali...

Postoji Stanje nacije, a postoji i Začin nacije. Ono što im je zajedničko? U sve se miješaju. Samo što jedno secira društvo, a drugo luk, papriku i ego influencera pred uključenom kamerom.

U ovoj savršenoj fuziji originalnog opinion makera i mladih influencera, u RTL-ovoj digitalnoj kuhinji skuhao se YouTube gastro show 'Začin nacije powered by Vegeta'.

Recept? Jednostavan i genijalan u isto vrijeme: influenceri koji o svemu znaju ponešto, ali većina ih o kuhanju ne zna gotovo ništa. Stoga u ovom gastro showu ulaze u kuhinju ne da impresioniraju, nego da dokažu da kuhanje nije strašno.

A tko im stoji nad glavom? Glavni kritičar koji ne koristi šećer u komunikaciji, ni malo blag, ni malo slatkorječiv, uvijek bolno iskren Zoran Šprajc. Ako jelo nema karakter, on će to reći. Ako ima, reći će još glasnije.



Ljuti Picek i dobro raspoloženi Šprajc

Foto: RTL native

U prvoj epizodi kuhinju 'Začina nacije powered by Vegeta' preuzima Leon Kosanović, influencer poznatiji kao Picek. Duhoviti mladi perfekcionist, ljubitelj začina i čovjek koji zna da je “ljutina pola posla”. Na meniju je ljuti picek: brzo, jednostavno jelo, ali s karakterom. Zlatna piletina, tostirana riža, povrće koje miriše na ozbiljnu priču i jedan detalj koji sve povezuje - Vegeta Original.

Jer tajna nije u kompliciranju. Tajna je u balansu.

Kad Šprajc uleti u kadar kao da dolazi provjeriti stanje na terenu, toplinski val već je u punom jeku. Kuša. Zastane. Pogleda kameru. I onda priznaje: Ljuto je, ali nije samo ljuto. Jer kad se okusi sretnu kako treba, kuhanje više nije strašno.

'Začin nacije powered by Vegeta' nije samo show o hrani

To je duel karaktera, sudar ega i aroma, test improvizacije i dokaz da i oni koji “ne znaju kuhati” mogu servirati nešto opasno dobro jer... Gdje ima volje ima i začina! A u ovoj epizodi otkrili smo savršeni za ovaj ukusni recept, a to je Vegeta Original.

Ona ovdje nije prečac, nego fina kulinarska interpunkcija – ona ne preuzima jelo, nego ga zaokružuje. Diskretno podigne slatkoću paprike, produbi aromu piletine i zaokruži ljutinu tako da ništa ne strši, a sve ima svoje mjesto. To je onaj tihi, ali presudan potez zbog kojeg tanjur od “dobrog” postaje skladan, ozbiljan i vrijedan ponavljanja.

Recept potražite u nastavku, a što je na jelo rekao Šprajc, pogledajte u prvoj epizodi na našem YouTube kanalu!

Foto: RTL native

LJUTI PICEK S RIŽOM



Sastojci (2 osobe):



400–500 g pilećih prsa ili zabataka bez kosti

1 šalica riže (dugo zrno)

1 manji luk

1 svježi feferon (ili po ukusu)

2 češnja češnjaka

1 crvena paprika

1 žličica dimljene paprike

1 žlica Vegete Original

2 žlice ulja

oko 2 šalice tople vode

komadić maslaca

nekoliko kapi limunova soka

sol i papar po potrebi



Priprema:



Piletinu narežite na jednake kockice i dobro je posušite kuhinjskim papirom. Zagrijte ulje u širokoj tavi i pecite piletinu na jačoj vatri dok ne dobije zlatnu koricu. Izvadite je sa strane. U istoj tavi pirjajte sitno sjeckani luk, feferon, češnjak i crvenu papriku. Dodajte dimljenu papriku i kratko propirjajte da zamiriše. Umiješajte žlicu Vegete Original i dobro povežite sastojke. Dodajte rižu i kratko je tostirajte minutu-dvije da postane lagano staklasta. Vratite piletinu u tavu i podlijte toplom vodom (tek toliko da sve prekrije). Poklopite i kuhajte na laganoj vatri 15–18 minuta, dok riža ne upije tekućinu i omekša. Pred kraj umiješajte komadić maslaca i nekoliko kapi limuna za svježinu.

Poslužite odmah, dok je jelo sočno, mirisno i još lagano “diše” iz tave.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Vegete.