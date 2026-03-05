Umro legendarni američki trener čiji su život obilježile kontroverze: Trump ga je obožavao

Umro je Lou Holtz (89), jedan od najkarizmatičnijih trenera u povijesti američkog sveučilišnog nogometa. Njegova smrt je uslijedila nakon što je krajem siječnja primljen u program palijativne skrbi. Uz to što je bio trener; Holtz je bio motivator, strateg, televizijski analitičar i javna osoba čija je karijera bila ispunjena spektakularnim uspjesima, ali i obilježena značajnim kontroverzama. Ostat će upamćen kao čovjek koji je vratio slavu kultnom sveučilištu Notre Dame, ali i kao ličnost koja nikoga nije ostavljala ravnodušnim.

Od anonimnog asistenta do ikone Notre Damea

Rođen u Zapadnoj Virginiji, a odrastao u Ohiju, Holtz je svoju trenersku karijeru započeo skromno, kao asistent na raznim sveučilištima. Njegov talent za preokretanje sudbine posrnulih momčadi brzo je postao očit. Prije nego što je postao sinonim za Notre Dame, uspješno je vodio programe na sveučilištima William & Mary, NC State i Arkansas. Ipak, njegov dolazak u South Bend 1986. godine promijenio je sve. Preuzeo je program Fighting Irish koji se borio s prosječnošću i u samo dvije sezone pretvorio ga u nacionalnu silu.

Vrhunac njegove karijere dogodio se 1988. godine, kada je Notre Dame pod njegovim vodstvom ostvario savršenu sezonu s omjerom 12-0 i osvojio naslov nacionalnog prvaka, posljednji za to slavno sveučilište do danas. Ta sezona uključivala je i legendarnu pobjedu od 31:30 protiv tada neprikosnovenog Miamija, u utakmici prozvanoj "Catholics vs. Convicts" (Katolici protiv Osuđenika), koja se i danas smatra jednom od najvećih u povijesti sveučilišnog sporta. Tijekom jedanaest sezona u Notre Dameu, Holtz je ostvario impresivan omjer od 100 pobjeda, 30 poraza i dva neriješena rezultata. Njegov utjecaj bio je toliki da je postao jedini trener u povijesti koji je šest različitih programa odveo na prestižne "bowl" utakmice.

Strogi disciplinar i majstor motivacije

Holtzov stil bio je jedinstven. Izgledom sitan i s prepoznatljivim govornim nedostatkom, na terenu se pretvarao u neumoljivog zapovjednika koji je od svojih igrača tražio apsolutnu predanost. Bio je poznat kao majstor sportske psihologije, sposoban izvući maksimum iz svake momčadi. Njegovi motivacijski govori postali su legendarni, a citati poput "Oni koji poznaju Notre Dame, njima objašnjenje nije potrebno. Onima koji ga ne poznaju, nijedno objašnjenje neće biti dovoljno" postali su dio folklora.

Njegova strogoća nije poznavala kompromise. Jednom je prilikom suspendirao tri ključna igrača u napadu Arkansasa uoči Orange Bowla protiv moćne Oklahome. Iako su bili autsajderi, njegova momčad je pobijedila 31:6. Bivši igrači, poput člana Kuće slavnih Jeromea Bettisa, često su isticali kako ih je Holtz naučio životnim lekcijama o radnoj etici i odgovornosti koje su im pomogle i nakon sportske karijere.

Kontroverze koje su pratile legendu

Iako je bio cijenjen kao sportski genij, Holtzov život izvan terena često je izazivao polemike. Bio je otvoreni pristaša Republikanske stranke i predsjednika Donalda Trumpa, koji ga je 2020. godine odlikovao Predsjedničkom medaljom slobode. Njegov govor na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji iste godine izazvao je buru kada je tadašnjeg kandidata i bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena nazvao "katolikom samo po imenu" zbog njegovih stavova o pobačaju. Sveučilište Notre Dame, institucija s jakim katoličkim identitetom, javno se ogradilo od te izjave.

Kritizirao je i sportaše poput Colina Kaepernicka koji su klečali tijekom nacionalne himne, smatrajući to činom nepoštovanja prema državi. Uz to, nekoliko programa koje je vodio, uključujući Minnesotu i Notre Dame, bilo je pod istragom NCAA-a zbog manjih kršenja pravila, što je bacilo sjenu na njegovu ostavštinu. Njegov posljednji trenerski angažman na Sveučilištu South Carolina završio je neslavno, masovnom tučnjavom igrača u utakmici protiv rivala Clemsona, zbog čega su se oba sveučilišta samoinicijativno povukla iz postsezone.

Nakon umirovljenja 2004. godine, Holtz je postao uspješan televizijski analitičar za CBS i ESPN, a 2020. Trump ga je odlikovao "medaljom hrabrosti".

