UŽAS /

Tragedija na utakmici: Mladog nogometaša oživljavali brat i otac

Tragedija na utakmici: Mladog nogometaša oživljavali brat i otac
Foto: Profimedia

Mladić se srušio na tlo vraćajući se u svlačionicu za poluvrijeme

Iz Italije dolazi užasna vijest s amaterskih nogometnih terena. Preminuo je 24-godišnji talijanski nogometaš Daniele Pairotto koji se srušio za vrijeme utakmice Crove i Livorno Ferrarisa

Mladić se srušio na tlo vraćajući se u svlačionicu za poluvrijeme. Odmah su mu pomogli suigrači (uključujući brata) i otac, izvedena je reanimacija, a zatim je pružena hitna medicinska pomoć. Mladić je potom helikopterom hitne pomoći prevezen u bolnicu Ospedale Maggiore u Novari, gdje je umro kasno u nedjelju ujutro, javlja Gazzetta dello sport.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjegao Hajduku na +7 u SHNL-u

