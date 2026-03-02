Tragedija na utakmici: Mladog nogometaša oživljavali brat i otac

Iz Italije dolazi užasna vijest s amaterskih nogometnih terena. Preminuo je 24-godišnji talijanski nogometaš Daniele Pairotto koji se srušio za vrijeme utakmice Crove i Livorno Ferrarisa.

Mladić se srušio na tlo vraćajući se u svlačionicu za poluvrijeme. Odmah su mu pomogli suigrači (uključujući brata) i otac, izvedena je reanimacija, a zatim je pružena hitna medicinska pomoć. Mladić je potom helikopterom hitne pomoći prevezen u bolnicu Ospedale Maggiore u Novari, gdje je umro kasno u nedjelju ujutro, javlja Gazzetta dello sport.

