Iran objavio da je lansirao svoju najubojitiju balističku raketu: Može nositi bojevu glavu

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde tvrdi da je jutros lansirao balističke rakete s eksplozivnim bojevim glavama od jedne tone na izraelski aerodrom Ben Gurion. Riječ je inače o najprometnijoj međunarodnoj luci u Izraelu.

U svojoj izjavi navode da su u zoru lansirali rakete Khorramshahr-4 na "srce Tel Aviva, zračnu luku Ben Gurion i bazu 27. eskadrile izraelskih zračnih snaga u ovoj zračnoj luci".

IRGC launched a Khorramshahr-4 missile with a 1-ton warhead toward Israel earlier today at dawn, claiming it penetrated 7 layers of air defense. pic.twitter.com/C4s0THqwcn — Current Report (@Currentreport1) March 5, 2026

Israel Times objavio je kako ne postoji 27. eskadrila, a da se tvrdnja vjerojatno odnosi na zračnu bazu 27 ili zračnu bazu Lod, koja je nekoć bila dio zračne luke Ben Gurion prije nego što je zauvijek zatvorena 2010. godine.

Izraelski IDF objavio je da je njihova protuzračna obrana presrela sve iranske balističke rakete lansirane tijekom noći na Izrael. Jedna raketa lansirana ujutro pogodila je otvoreno područje u središnjem gradu.

Inače, Khorramshahr-4 (poznat i pod nazivom Kheibar) je teška iranska balistička raketa koja ima domet od oko 2000 kilometara. Sposobna je nositi veliku bojevu glavu i gađati ciljeve diljem Bliskog istoka. Javnosti je raketa predstavljena u svibnju 2023., a dizajnirana je da bude brža i ubojitija od svojih prethodnika.

Smatra se jednim od najubojitijim oružjem u iranskom arsenalu.

Izraelci do sad bacili 5000 bombi iz aviona

Izraelska vojska planira još barem jedan ili dva tjedna operacija protiv Irana, tijekom kojih namjerava pogoditi još tisuće ciljeva iranskog režima, saznao je u srijedu The Times of Israel.

Do srijede je izraelsko ratno zrakoplovstvo bacilo više od 5000 bombi tijekom napada u Iranu od početka sukoba, priopćila je vojska. Vojska je dodala da borbeni zrakoplovi IAF-a "nastavljaju produbljivati ​​zračnu nadmoć diljem Irana, s naglaskom na područje Teherana".

Visoki časnik izraelskih zračnih snaga rekao je da su u izraelskim napadima ubijene tisuće iranskih vojnika.

"U protekla dva dana ubili smo tisuće iranskih vojnika", rekao je pukovnik "Aleph", zapovjednik zračne baze Ramat David - identificiran samo po prvom inicijalu na hebrejskom.

