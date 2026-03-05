Severina u outfitu vrijednom više od 1000 eura: Najviše pažnje ukrao neobični dodatak

Severina (53) se pojavila na dobrotvornoj izložbi “178 – Lica solidarnosti” koja se trenutno održava u zagrebačkoj Tvornici kulture, a čiji je cilj prikupljanje sredstava za SOS Dječje selo Hrvatska. Pjevačica je, kao i mnogi drugi poznati, podržala ovu humanitarnu inicijativu koja okuplja javne osobe iz svijeta kulture, sporta i medija.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Za ovu je priliku odabrala elegantnu bijelu midi haljinu modne kuće Simkhai, model Kenlie Taffeta Knit Midi Dress, čija se cijena kreće oko 900 eura. Ipak, najviše je pažnje privukao modni dodatak, neobična crvena torbica u obliku gljive s bijelim točkicama brenda Staud, model Shroom Mini, vrijedna oko 410 eura, koja je cijelom izdanju dala razigrani modni potpis.

