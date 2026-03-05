Hassan Haidar Diab: 'Otvorila su se vrata pakla, Trump i Netanyahu ne razumiju mentalitet Iranaca'

Sukob na Blisku istoku eskalira svakim trenutkom još više, iranski dronovi pali su na Azerbejdžan, navodono je pogođen američki tanker u Perzijskom zaljevu, svoje projektile i dalje šalju prema Izraelu. Istovremeno izraelci nastavljaju s napadima na uporišta Hezbollaha u Libanonu i južnom Bejrutu.

Stvari se šesti dan od napada SAD-a i Izraela na Iran kompliciraju i čini se kako na obzoru još nema rješenja. O svemu smo razgovarali s Hassanom Haidarom Diabom, višestruko nagrađivanim hrvatskim novinarem porijeklom iz Libanona, dobrim poznavateljem stanja na Bliskom istoku koji je uvjeren - ovo je tek početak većeg rata.

U bliskom je kotaktu sa svojom obitelji u Libanonu koji je ponovno pod napadima Izraelaca. Na pitanje, kakva je situacija u Beirtu, odgovara: "Katastrofa. Situacija u Libanonu zaista je kaotična i u ovom trenutku tamo je jedna od najopasnijih situacija. Naime, Izraelci su krenuli u kopnenu ofenzivu, žele u Libanonu stvoriti tampon-zonu, kakvu su imali ranijih desetljeća. Grupirali su oko 120 tisuća vojnika te svakodnevno bombardiraju gotovo čitav Libanon", kaže Haidar Diab.

Navodi da su mnogi analitičari procjenjivali da je Hezbollah u Libanonu oslabljen i da ne može napraviti bitnu štetu. Ipak, ističe da Izrael trpi štetu. Krenuli su u kopnenu operaciju tenkovima - Hezbollah je ipak uništio nekoliko tenkova tipa Merklave. Mediji izvještavaju i o poginulim te ranjenim izraelskim vojnicima koje helikopterima prevoze u bolnice.

"Evidentno je da će rat uništiti Libanon koji je na rubu katastrofe, a sjetimo se da je 2019. Libanon praktički proglasio bankrot", kaže naš sugovornik.

Dodao je pritom da ga toliko ne zabrinjava trenutačna situacija, da će do prekida vatre možda doći za nekoliko dana ili nekoliko mjeseci. Po njemu kobno može biti to što je libanonska vlada donijela odluku o zabrani djelovanja vojnog krila Hezbollaha.

'Libanonu prijeti građanski rat'

"Zbog toga bi ponovno moglo doći do građanskog rata. Ako vojska krene na Hezbollah, oni će pružiti otpor. Libanonska vojska bi se, kao i više puta od 70-ih godina, mogla raspasti jer je u njoj oko 23 posto šijita. To me najviše brine - da u Libanonu ne dođe do građanskog rata", ističe Haidar Diab.

Šireći sliku na kompletan Bliski istok podsjeća da je osobno odavno govorio da će napad Izraela ili SAD-a na Iran otvoriti vrata paklu i voditi svijet prema kataklizmi i apokaliptičnom scenariju.

'Kad Iranci obećaju, to i naprave'

"Treba poznavati mentalitet naroda - ako Iranac nešto obeća, on će to napraviti. To ne razumiju ni Donald Trump ni Benjamin Netanyahu. Govorilo se da će iranski režim pasti za dva ili tri dana, ali Iran i ajatolah Ali Hamnei jasno su rekli da će u slučaju napada na njih, sve američke baze i interesi u regiji biti iranske mete. To smo vidjeli odmah prvi dan napada, Iran je dao do znanja da će odgovoriti", kaže Haidar Diab .

Dodao je i da mu je nevjerojatno da se stalno govori o iranskoj agresiji na susjedne zemlje Zaljeva, a nitko ne govori o agresiji na Iran od strane SAD-a i Izraela. "Trump i Netanyahu kažu da su osjetili opasnost od iranskog režima pa su ga napali. Dobro, onda se postavlja pitanje: zašto onda osuđujemo Putina? I Putin je rekao da u Ukrajini ima nacista i fašista pa je napao Ukrajinu. Gdje su tu razlike između Putina, Donalda Trumpa i Netanyahua?", pita Haidar Diab.

Uvjeren je da će se rat širiti

Potpuno je uvjeren da je ovo tek početak rata i da će se širiti. Ponavlja da je iran rekao da će u slučaju napada gađati američke interese, njihove baze, hotele gdje odsjedaju... Do sad su već gađali američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i drugdje, kao i diplomatske objekti u Rijadu i Dubaiju.

"Gotovo je sve usmjereno prema američkim vojnim interesima. Do sada su Turska i Jordan bili suzdržani i nisu se htjeli miješati jer nisu vjerovali da će iranski odgovor biti toliko učinkovit. Kad su njihove zračne luke postale neupotrebljive (jer bombarderi više ne mogu poletjeti jer su postali mete), bombarderi su počeli polijetati iz Jordana i Turske. Iranci su gađali i Tursku i Jordan, ali ne kao države nego njihove vojne baze.", kaže naš sugovornik. Isto je i s Ciprom, navodi, tek kad je Cipar dopustio korištenje baza za napade na Iran, Iranci su napali tu zemlju.

"Ljudi moraju shvatiti: Iran nije Venezuela, nije Kuba, nije Hamas ni Hezbollah. Iran ima ogromnu vojsku i milijune rezervista koji su se 47 godina pripremali za ovaj trenutak, svih tih godina oni su se naoružavali. Uz to - imaju ponos kao nacija", govori Haidar Diab. Za Donalda Trumpa kaže da je mislio primijeniti scenarij kao i Venezueli sa stavom "mi smo najjači".

"OK, udaraš, ali ćeš dobiti udarac natrag! Istina je da ulice Teherana i pojedini kvartovi sada izgledaju kao Pojas Gaze. Istina je i ta da Iranci ne napadajuistom silinom Izrael kao u lipanjskom ratu. Ali zašto? Sada meta Irana nije samo Izrael, nego su to i mete u Saudijskoj Arabiji, u Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odnosno gotovo sve američke baze u regiji. Kad se sve zbroji, napad Irana je još i veći nego ranije na Izrael", kaže Haidar Diab.

Na pitanje, što Iran ima od arsenala te hoće li ga ispucati u tjedan ili dva pa će sve završiti prema scenariju SAD-a da će sve završiti u tom periodu, naš sugovornik ponavlja: "Iranci se na ovo spremaju 47 godina."

Dodaje: "Znali su da će doći do ovog rata. Nakon prošlog sukoba koji je trajao dvanaest dana, nastavili su se naoružavati. Avioni su u Iran slijetali iz Rusije, Kine i Turske. Iran ima dovoljno balističkih raketa da ratuje godinama. Da žele, mogli bi otvoriti politički kanal i pregovarali. Ali oni to sada ne žele", smatra naš sugovornik.

Upozorenje Europskoj uniji

Podsjeća i na njihovo oštro upozorenje Europskoj uniji. Naime, nakon susreta njemačkog kancelara Fridricha Merza i Donalda Trumpu počele su se pojavljivati izjave da bi Europa mogla ući u rat. Iran je poručio da će tada i europski interesi postati mete.

"Po meni je licemjerje to što cijela Europska unija osuđuje Iran i iranski odgovor, iako su SAD i Izrael napali Iran. Što su očekivali - da će netko dignuti avione i razarati njihovu zemlju, a da će oni gledati? Mnogi političari žive u paralelnom svijetu", kaže.

Podsjeća, Iran je velika zemlja s ogromnim resursima, da su vodili osam godina rat s Irakom i preživjeli (1980.-1988.), iako su tada bili gotovo primitivno naoružani. Tada je gotovo cijeli svijet – uključujući Ameriku i Izrael – podržavao Sadama Huseina, ukazuje naš sugovornik. Prisjeća da je u tim ofenzivama bilo i stotine tisuća dobrovoljaca, koji su čak krenuli miniranim područjima da otvore put vojsci.

"To je ta iranska nacija i svi imaju slabo pamćenje pa to zaboravljaju. Trump govori da će se Iranci predati. Vara se - neće", smatra Haidar Diab.

Koji su scenariji sada mogući?

SAD-u ne odgovara dugotrajni rat

Naš sugovornik uvjeren je da si Amerikanci ne mogu priuštiti dugotrajni rat. Nakon mjesec dana za to treba i odobrenje Kongresa. Dodatno, to će ih skupo koštati, a isto vrijedi i za Izrael.

"Ali tko je Trumpa uvukao u rat koji možda on i nije htio? To je Netanyahu, koji ima vlastite razloge zašto ne želi prekid vatre - on želi ući u povijest kao jedan od najvećih izraelskih vođa. Osim toga, vodi jednu od najradikalnijih vlada u povijesti Izraela u kojoj su pojedinci radikalni ekstremistički klerici. Netanyahu im je obećao i govorio o stvaranju velikog Izraela. Nekoliko dana prije početka rata, objavljen je skandalozan intervju američkog veleposlanika u Izraelu koji je rekao da SAD nema ništa protiv povijesnih granica Izraela po Tori. To znači Veliki Izrael koji obuhvaća Irak, Siriju, Libanona, Jordan, čak dio Saudijske Arabije", kaže Haidar Diab.

'Netanyahu treba rat'

Nastavlja, ako rat stane, Izrael ide na izbore, a ankete pokazuju da Netanyahu ne pobjeđuje. "Ako on izgubi izbore, vrlo lako bi mogao završiti u zatvoru zbog optužbi za korupciju. U Izraelu se i za krađu parfema od pola eura završava u zatvoru jer imaju nultu toleranciju prema korupciji", kaže. Zato je uvjeren da je u interesu Izraela da se rat nastavi.

Opet, potpuno je uvjeren da se Iranci nikad neće predati, da se radi o ponosnoj naciji.

"Iranci se nikad neće odreći ni balističkog programa i raketa. O svemu mogu razgovarati, ali to neće dozvoliti. Ako ih se razoruža, onda znači da im se u ruke daje motika te luk i strijela. Na to neće pristati", kaže.

Podsjetio je na trenutak kad je pao režim Mohammada Reze Pahlavija 1979. i kad su Amerikanci upali u veleposlanstvo u Teheranu. "Tada su Amerikanci dokumente uništavali u rezalicama. Iranci su otada, a to je razdoblje od 40 godina, uporno lijepili te dokumente kako bi rekonstruirali stvari. O takvoj naciji govorimo - o takvom ponosu", kaže Haidar Diab.

Ukazuje i na još jedan detalj - ubijeni ajatolah nije bila tek obična figurau Iranu. "On je među Šiitima, kojih ima 250 milijuna u svijetu - a to je 15 posto muslimana svijeta, bio je vođa kojeg se slijedi dok ne dođe spasitelj svijeta. Zato je jedino rješenje da se rat zaustavi taj da Amerikanci spuste ljestvicu, u protivnom, rat će se širiti sve više", zaključuje.

