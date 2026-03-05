Tonku osudili na 14 godina zatvora! Muškarac je krvav od nje bježao kroz prozor

Zagrepčanka Tonka Č. (44), optužena da je tijekom tri mjeseca 2024. godine u svom stanu u središtu Zagreba kuhinjskim nožem izbola trojicu muškaraca, na Županijskom sudu u Zagrebu je zbog tri pokušaja ubojstva, od kojih je jedno teško jer je počinjeno prema bliskoj osobi, nepravomoćno osuđena na 14 godina zatvora.

Također joj je dosuđena sigurnosna mjera liječenja od ovisnosti o alkoholu i psihoaktivnim tvarima te psihijatrijsko liječenje, ali i zaštitni nadzor u trajanju od tri godine nakon što iz zatvora izađe, objavio je Jutarnji list.

Na izricanje presude nije došla, a na nju ima pravo uložiti žalbu.

Kao olakotne okolnosti sud joj je uzeo u obzir činjenicu da su sva tri kaznena djela ostala na pokušaju, dok joj pritom nije uvaženo kao olakotna okolnost to što je majka maloljetnog djeteta jer je skrbništvo davno predala svojim roditeljima. Otegotno joj je, pak, to što je pokazala upornost u činjenju kaznenih djela jer ih je u kratkom razdoblju počinila čak tri, a tu su i njezina ranija prekršajna osuđivanost te izostanak samokritičnosti i svjesnosti takvog neprihvatljivog ponašanja.

Za sud je sva tri kaznena djela Tonka Č. počinila s izravnom namjerom jer "ubadanje takvim noževima u vitalne organe, za prosječnog čovjeka znači da može izazvati teške ozljede kao i smrt osobe", a što je u ovom slučaju izbjegnuto pravodobnim reakcijama žrtava.

Inače, prema nalazu vještakinje psihijatrice, u inkriminiranom razdoblju mogućnost shvaćanja Tonke Č. te postupanja i vladanja svojom voljom bila je bitno smanjena pa je time bila i bitno smanjeno ubrojiva, a u jednom slučaju je, osim alkohola u krvi, imala i kokain, opijate i benzodiazepine.

Tonka je objašnjavala svaki incident zasebno.

Za oštećenog H. V. (44) rekla da se oko toga ničega ne sjeća, osim da je s prijateljicom bio kod nje. Za oštećenog D. J. (39) kazala je da ju je zatočio u stanu, pa sjeo na nju i šaketao je, tako da ga je od straha u samoobrani ubola. Vezano pak za trećeg oštećenog T. J. (59), nije se mogla sjetiti samog uboda i njegova skoka kroz prozor stana koji su svjedoci vidjeli, no napomenula je da u vezi nisu bili, iako su svjedoci ispričali da jesu.

Zanimljivo je da sva tri oštećena muškarca inicijalno nisu znala policiji reći njezino ime te su im kazali da ih je napala nepoznata osoba, pa je tim više pred kriminalistima bio izazovniji zadatak za rješavanje slučaja i otkrivanje počinitelja serije kaznenih djela.

