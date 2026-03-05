FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NBA megazvijezda /

Jokić otkrio gdje se najbolje provodi: Nema klubova ni koncerata

Jokić otkrio gdje se najbolje provodi: Nema klubova ni koncerata
×
Foto:

Ljubav prema takvim druženjima vuče još iz djetinjstva u Somboru

5.3.2026.
22:04
Sportski.net
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nikola Jokić, jedan od najboljih košarkaša današnjice i centar Denver Nuggets, često ističe da mu je najvažnije, vratiti se kući u Sombor. Unatoč slavi u NBA, kaže da najviše uživa u jednostavnim stvarima i druženju sa starim prijateljima.

U razgovoru s novinarom Edin Avdić otkrio je kako za njega savršen provod ne znači koncert ili klub.

“Za mene su tamburaši i društvo za stolom vrhunac provoda”, rekao je Jokić, dodajući da nijedna glazba ne može nadmašiti atmosferu koju stvaraju tamburaši.

Ljubav prema takvim druženjima vuče još iz djetinjstva u Somboru. Prisjetio se da je s roditeljima već kao dječak odlazio u kavanu, gdje ga je otac naučio pravilima ponašanja, od naručivanja do odnosa prema konobaru.

Uz osmijeh je priznao i malu razliku između sebe i oca: dok on, koliko pamti, nikada nije razbio čašu u kavani – Jokić kaže da njemu to ipak jest uspjelo.

POGLEDAJTE VIDEO: Jeste li čuli za Hyrox? Puls na maksimumu, tijelo na rubu...

Nikola JokićMuzika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx