Jokić otkrio gdje se najbolje provodi: Nema klubova ni koncerata

Nikola Jokić, jedan od najboljih košarkaša današnjice i centar Denver Nuggets, često ističe da mu je najvažnije, vratiti se kući u Sombor. Unatoč slavi u NBA, kaže da najviše uživa u jednostavnim stvarima i druženju sa starim prijateljima.

U razgovoru s novinarom Edin Avdić otkrio je kako za njega savršen provod ne znači koncert ili klub.

“Za mene su tamburaši i društvo za stolom vrhunac provoda”, rekao je Jokić, dodajući da nijedna glazba ne može nadmašiti atmosferu koju stvaraju tamburaši.

Ljubav prema takvim druženjima vuče još iz djetinjstva u Somboru. Prisjetio se da je s roditeljima već kao dječak odlazio u kavanu, gdje ga je otac naučio pravilima ponašanja, od naručivanja do odnosa prema konobaru.

Uz osmijeh je priznao i malu razliku između sebe i oca: dok on, koliko pamti, nikada nije razbio čašu u kavani – Jokić kaže da njemu to ipak jest uspjelo.

POGLEDAJTE VIDEO: Jeste li čuli za Hyrox? Puls na maksimumu, tijelo na rubu...