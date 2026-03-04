Nikola Jokić prvi put pokazao kako izgleda njegov dom: Jedan detalj će mnogima biti iznenađenje

Nikola Jokić, srpski košarkaš koji igra za Denver Nuggetse i jedna od najvećih zvijezda u NBA ligi, prvi put je pokazao kako izgleda njegov dom.

Jokić, koji je poznat po tome da je jako privatna osoba i da ne dijeli detalje iz svog života, a pogotovo fotografije svog doma, no sada se to promijenilo. Odravio je Jokić intervju sa srpskim komentatorom Edinom Avdićem za podast "X&O's chat", a tom prilokom su objavljene i fotografije iz njegove luksuzne vile u Denveru.

Puno pažnje su privukli njegovi trofeji, ali i dio kuće koji je u potpunosti posvećen košarci. Pootovo je to interesantno jer je Jokić odavao dojam čovjeka koji na košarku gleda kao samo na posao, bez prevelikih emocija. No. očito to nije baš tako.

