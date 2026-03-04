FREEMAIL
ZAVIRITE U MEGALUKSUZNU VILU /

Nikola Jokić prvi put pokazao kako izgleda njegov dom: Jedan detalj će mnogima biti iznenađenje

Foto: Javier Rojas/Zuma Press/Profimedia

Nikola Jokić ima reputaciju osobe koja ne dijeli detalje iz privatnog života

4.3.2026.
16:56
M.G.
Javier Rojas/Zuma Press/Profimedia
Nikola Jokić, srpski košarkaš koji igra za Denver Nuggetse i jedna od najvećih zvijezda u NBA ligi, prvi put je pokazao kako izgleda njegov dom.

Jokić, koji je poznat po tome da je jako privatna osoba i da ne dijeli detalje iz svog života, a pogotovo fotografije svog doma, no sada se to promijenilo. Odravio je Jokić intervju sa srpskim komentatorom Edinom Avdićem za podast  "X&O's chat", a tom prilokom su objavljene i fotografije iz njegove luksuzne vile u Denveru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by X&O’s CHAT 🎙️ (@xos_chat)

Puno pažnje su privukli njegovi trofeji, ali i dio kuće koji je u potpunosti posvećen košarci. Pootovo je to interesantno jer je Jokić odavao dojam čovjeka koji na košarku gleda kao samo na posao, bez prevelikih emocija. No. očito to nije baš tako.

Nikola JokićDomNbaDenver NuggetsDenver
