Gdje će Dario Šarić? 'Cibona ne zbog onog što je rekao, reći ću vam gdje želi'

Dario Šarić, ponajbolji hrvatski košarkaš, u ovom je trenutku bez kluba nakon otkaza u NBA ligi i razmišlja gdje odraditi ovu sezonu i što bolje se spremiti za ljeto kad Hrvatska nastavlja kvalifikacije za Svjetsko košarkaško prvenstvo 2027. u Katru.

Kada cijeli svijet sporta bude usmjeren na Mundijal, Hrvatska će početkom srpnja odigrat utakmicu protiv Cipra u gostima i ugostit ćemo Izrael.

Ovdje želimo ostvariti dvije pobjede kako bismo imali omjer 5-1, što bi nam omogućilo da prenesemo tih pet pobjeda u drugi krug. Taj drugi krug počet ćemo krajem kolovoza s dvije utakmice, kada će tim biti kompletan, a cilj će biti dvije pobjede bez obzira na to tko nam bude protivnik.

Dario Šarić želi dočekati ljeto u što boljoj formi. Nedostaje mu utakmica, vidjeli smo u dvomeču protiv Njemačke kako je odigrao prvu utakmicu, a kako se u Bonnu u uzvratu, ispuhao, ostao bez kondicije. Gdje će, stoga, Dario Šarić igrati, koji su planovi, hoće li ikad više zaigrati u NBA ligi? Na ta i ostala pitanja odgovara nam Predrag Šarić, Darijev otac, proslavljeni bivši košarkaš Šibenke.

"Da vam budem iskren, ne znam koliko sam vam ja idealan sugovornik jer se ne želim miješati u njegovu karijeru jer svaki savjet u ovom slučaju u kojem se Dario nalazi može biti ili dobar ili koban", kaže u uvodu Predrag Šarić i nastavlja:

"Ajde, probat ćemo odgovoriti na ono što znam i na pitanja koja vas zanimaju. Gdje bi mogao Dario igrati? Ovako, reći ću vam sad što bi on htio, gdje želi igrati. Dario bi htio igrati za nekog euroligaša. Htio bih za početak potpisati ugovor na tri mjeseca do kraja sezone pa vidjeti što i kako. Cibona ne. Prema njegovom komentaru još iz 2014. njegova priča s Cibonom je završila 2014., dok je Šibenka zadnja opcija. Ako Šibenka direktno ispada iz igre, onda nikakva korist ne bi bila da Dario pomogne. Nema u tom slučaju koristi ni Šibenka ni Dario, iako su Dariju vrata Šibenke uvijek otvorena, uvijek u najmanju ruku može doći trenirati i zbog mene, zbog trenera koji je igrao samnom. To nije problem. Naravno da bi u tom slučaju Šibenka poboljšala kvalitetu treninga, ali opet ponavljam. Po meni, mislim da je Šibenka zadnja opcija", tvrdi Predrag Šarić i nastavlja:

"Dario bi htio igrati Euroligu. To je ono što on želi. Prvo ugovor na tri mjeseca, pa onda vidjeti što i kako dalje. Euroliga je ono što Darija Šarića. Svi su htjeli ugovor na godinu i tri mjeseca, to ne želi sad u ovom trenutku Dario. Dario se želi vratiti u formu, igrati utakmice i na taj način se vraćati u formu. Da bude u treningu. Njegovi agenti koji ga vode najbolje znaju što je u ovom trenutku najbolje za njega. Dariju trebaju utakmice. Vidjeli smo u Bonnu, odigraš jednu na svježinu, drugu odigraš prvi dio dobro, onda padneš fizički i psihički i onda odigraš na nekom početničkom nivou. Dariju trebaju utakmice, treninzi, sve. Njemu je dosta seljakanja, nego stabilnost i klub gdje će igrati narednjih godina stabilno."

Što je s NBA ligom?

"Kako sam čuo, on gaji još neku nadu da će biti potrebe za njim, da će nekom zatrebati. Ne znam, on se nada, ali sumnjam. Njemu ovo, po meni, sve što se događalo zadnjih tri godine, promijene klubova, selidbe jer mu nisu vjerovali, jer je bio ozlijeđen, nebitno zašto, ali mislim da mu se opcija ovih par godina vratiti se u Europu. Tu je njegova budućnost, Euroliga je njegova budućnost.

Dvomeč s Njemačkom?

"Prvu utakmicu smo odradili na jedan superodličan način i vidjeli smo da imamo jedan drugi mentalitet, što se tiče igranja za hrvatsku košarkašku reprezentaciju. Imamo jednu drugu energiju. Vidio sam neki pomak. Malo problema imamo s peticom i drugim skokom. Što se tiče utakmice u Bonnu, izgubili smo nemoguće. Imali smo sve, vodili +15 u trećoj četvrtini, igrali lepršavo, dobro, kvalitetno, vodili 35 minuta, a kakav im je onda pao mrak na oči, nemam pojma. Pazite, izgubiti minutu i pol prije kraja pet razlike, ispustiti to, ma svaka momčad koja ima iti malo iskustva mora to s nekim slobodnjim bacanjem dobiti. Pogotovo kad su Nijemci ušli u bonus. Ako već nismo mogli sa šutom, agresivnošću, mogli smo na penale privesti utakmicu kraju. Spustiti loptu na niskog posta i morali smo to izvući kako bilo da bilo. Ostaje žal za tim, ali vidimo da imamo moral, htjenje, kvalitetu da se možemo nositi sa svakim i trebaju samo tako nastaviti", zaključio je Predrag Šarić.

