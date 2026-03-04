Nevjerojatan gaf Trumpovog čovjeka: Pogledajte što je izjavio o ratu u Iranu

Republikanski senator blizak pokretu američkog predsjednika Donalda Trumpa našao se u neugodnoj situaciji nakon što je u samo nekoliko sekundi iznio potpuno proturječne tvrdnje o sukobu s Iranom. Radi se o senatoru Markwayne Mullin, koji je tijekom razgovora s novinarima pokušao objasniti američke i izraelske vojne napade na Iran, ali je pritom upao u očitu kontradikciju.

Mullin je najprije branio operacije koje provode Sjedinjene Države i Izrael, opisujući ih kao nužan odgovor na prijetnju iz Teherana. "Ovo je rat i uklanjamo prijetnju", rekao je novinarima.

No, odmah nakon toga uslijedilo je pitanje CNN-ova novinara Manua Rajua koji je želio razjasniti Mullinovu izjavu.

"Vi zapravo priznajete da je ovo rat", rekao je Raju.

Mullin je tada promijenio ton i ustvrdio da SAD nije formalno objavio rat: "Nismo objavili rat. Oni su objavili rat nama, ali mi nismo".

Raju ga je potom podsjetio na ono što je upravo rekao, naglasivši da su i predsjednik Trump i ministar obrane Pete Hegseth već koristili riječ "rat" govoreći o napadima na Iran.

RAJU: You'll concede this is war?



MARKWAYNE MULLIN: We haven't declared war. They declared war on us



RAJU: The president called it war and Secretary Hegseth called it war



REPORTER: When you walked up just now, you called it war



MULLIN: Okay. That was a misspoke. pic.twitter.com/x2YRUMmzUG — Aaron Rupar (@atrupar) March 3, 2026

'Mi nismo objavili rat, onda ja to ne vidim kao rat'

U razgovor se uključio i drugi novinar koji je Mullina izravno podsjetio na njegovu prethodnu izjavu: "Maloprije ste rekli: 'Ovo je rat'".

"Možda sam se krivo izrazio. Drugi su to nazvali ratom", rekao je Mullin koji je sada, suočen s vlastitim riječima, pokušao ublažiti izjavu.

"Htio sam reći da su oni objavili rat nama. Rat je ružan. Uvijek je bio ružan. Ali mi uklanjamo režim koji nas pokušava napasti već jako dugo. Ako nismo objavili rat, onda to nije rat", dodao je.

Raju je ponovno pokušao dobiti jasan odgovor: "Ne priznajete da je ovo rat?".

Mullin je ponovio svoju logiku: "Nismo objavili rat. Ako nismo objavili rat, onda ja to ne vidim kao rat. Predsjednik još nije tražio od nas da objavimo rat, ali oni su objavili rat nama. Mi samo uklanjamo prijetnju koja nam je pred vratima već 47 godina". Snimka razgovora ubrzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije.

Povjesničar Timothy Snyder usporedio je takvu retoriku s ruskim narativom na početku invazije na Ukrajinu. "Ovo 'nije rat nego posebna vojna operacija' zvuči jako kao Kremlj u ožujku 2022.", napisao je Snyder na platformi X.

This “it’s not a war but a special military operation” is very Kremlin March 2022. As is the propaganda that we are not starting a war but ending one. As is the confusion of oligarch media as it tries to be faithful in the confusion… https://t.co/sfTIN3Nnr4 — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) March 4, 2026

Kako je sve krenulo?

Podsjetimo, sukob je počeo prošle subote kada su SAD i Izrael pokrenuli veliku zajedničku vojnu operaciju protiv Irana pod nazivom 'Epski bijes'. Meta su bili iranski vojni objekti, raketne baze i zapovjedna infrastruktura diljem zemlje.

Napadi su dodatno eskalirali situaciju u regiji nakon što je u operacijama ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamenei.

Iran je potom pokrenuo odmazdu lansiranjem raketa i dronova prema Izraelu, američkim vojnim bazama i drugim ciljevima u regiji. Time je sukob prerastao u otvoreni rat između Irana s jedne te Sjedinjenih Država i Izraela s druge strane, dok napetosti i dalje rastu.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Trump imao pravo napasti Iran ili je prešao 'granicu'? RTL Direkt donosi analizu sukoba