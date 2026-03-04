Američke vojnike potiču da idu u rat koji će dovesti do kraja svijeta: 'Trumpa je pomazio Isus'

Zaklada za vojnu vjersku slobodu primila je više od 200 pritužbi od osoblja iz svih grana američkih oružanih snaga. Jedan vojnik požalio se da je njihov zapovjednik započeo brifing o borbenoj spremnosti pozivajući ih da se ne boje prijeteće ratne prijetnje, piše Metro.co.uk.

"Pozivao nas je da kažemo našim vojnicima da je to 'sve dio Božjeg božanskog plana' i posebno se osvrnuo na brojne citate iz Knjige Otkrivenja koji se odnose na Armagedon i skori povratak Isusa Krista.' Rekao je 'Predsjednika Trumpa je Isus pomazio da zapali signalnu vatru u Iranu kako bi izazvao Armagedon i označio svoj povratak na Zemlju".

Zapovjednik je to rekao s "velikim osmijehom na licu". Pritužbu je podnio dočasnik jedinice od 16 pripadnika kršćanske, muslimanske i židovske vojske.

Napadi su biblisjki odobreni?

"Činjenica je da naš zapovjednik osjeća da ga cijeli lanac zapovijedanja [jedinice] u potpunosti podržava i opravdava da nametne svoje armagedonske stavove o našem napadu na Iran onima od nas ispod njega u lancu zapovijedanja.“ Predsjednik MRFF-a Mikey Weinstein rekao je da mnoge pritužbe opisuju visoke vojne dužnosnike koji se na sukob pozivaju kao na "biblijski odobreni".

"Mnogi njihovi zapovjednici posebno su oduševljeni koliko će ova bitka biti grafička, usredotočujući se na to koliko krvavo sve ovo mora postati kako bi se ispunila i bila u 100 posto skladu s fundamentalističkom kršćanskom eshatologijom kraja svijeta", dodao je Weinstein. Weinstein je rekao da je primijetio nagli porast kršćanskog ekstremizma te je pozvao na odvajanje crkve od države.

Američki tajnik rata Pete Hegseth dugo je pozivao na kršćanski nacionalistički pristup vodstvu. Hvalio je križarske ratove – kada su kršćanski ratnici iz zapadne Europe nemilosrdno uklonili kontrolu nad Jeruzalemom od muslimanske vlasti između 11. i 13. stoljeća. Autor knjige Američki križarski rat ima tetovažu na ruci s riječima "Deus Vult", za koje kaže da su bili borbeni poklič križarskih ratova.

U podcastima objavljenim 2024. godine, Hegseth je rekao da se slaže sa sfernim suverenitetom, koji poziva na starozavjetni zakon i smrtnu kaznu za prekršaje poput LGBTQ+. Hegseth je u ponedjeljak sukob u Iranu nazvao "generacijskom prekretnicom" za SAD, pozivajući vojnike da poštuju "ratnički etos" i Ustav.

