Srđan Mlađan: Priča o serijskom ubojici koja je uzdrmala sustav i zaslužila ovacije struke

Dvije epizode druge sezone 'Dosjea Jarak' posvećene su Srđanu Mlađanu, kojeg mnogi opisuju kao jednog od najhladnokrvnijih ubojica u novijoj hrvatskoj povijesti.

Autori temi nisu pristupili senzacionalistički, već temeljito i detaljno – kroz vrhunsku produkciju, igrane scene koje nadilaze klasične rekonstrukcije i analizu sudskih spisa. U fokusu je Mlađanov zločinački put, od prvih ubojstava koje je počinio kao maloljetnik do pljačke banke i ubojstva policajca. Jarak je naglasio kako je priča bila nužna i važna, podsjetivši da Mlađan 2027. godine izlazi na slobodu.

Foto: voyo

Nakon emitiranja uslijedile su konkretne posljedice. Ključan je bio intervju sa Željkom Bijelićem, Mlađanovim vjenčanim kumom, koji je javno iznio teške optužbe te potvrdio da je spreman svoje tvrdnje ponoviti pred institucijama i ponuditi dokaze.

Nedugo potom Županijsko državno odvjetništvo podiglo je novu optužnicu protiv Mlađana, što bi mu moglo produljiti boravak u zatvoru. Sud tek treba dokazati sve navode iz optužnice.

Foto: voyo

Potvrda struke i publike

Po drugi put, ‘Dosje Jarak’ nominiran je za Večernjakova ruža u kategoriji TV emisije godine. Iako nagrada 2024. nije otišla u njihove ruke, ove godine serijal ponovno dobiva priliku.

Detalje o slučaju Srđana Mlađana te svjedočanstva svjedoka, obitelji i prijatelja gledajte u drugoj sezoni serijala ‘Dosje Jarak’ na platformi Voyo.