TEŠKI TRENUCI /

Legendarni dinamovac posjetio je Kocha dok je vodio veliku borbu: 'To je bilo više oda životu nego neki oproštaj'

Kelava nam je otkrio kako je izgledao njegov posjet Kochu

4.3.2026.
19:38
M.G.
Georg Koch, legendarni vratar i miljenik Dinamovih navijača, preminuo je u srijedu 4. ožujka nakon duge i teške borbe s rakom gušterače. 

Iako je u Maksimiru proveo samo jednu sezonu, Koch je ostavio dubok trag u povijesti Dinama i urezao se u srca navijača dublje nego mnogi koji su plavi dres nosili godinama., a drugi legendarni golman Dinama, Ivan Kelava, bio je 2024. godine gost u podcastu Net.hr-a Maksanov korner u kojemu je govorio o Kochu.

Georg Koch je u tim trenucima vodio veliku bitku s bolešću, a Kelava ga je posjetio u Njemačkoj.

"Da, bio sam u Njemačkoj u posjeti Georgu Kochu. To je bilo više oda životu nego neki oproštaj. Jednostavno, Georg ima tu tešku, neizlječivu bolest. Htio se još jednom vidjeti sa svim svojim prijateljima. Bilo mu je jako jako drago kad me vidio. Predao sam mu poklon od kluba. Imao je on neku svoju crnu šiltericu i čim je vidio Dinamovu ovu je skinuo, stavio je Dinamovu i ogrnuo se Dinamovim šalom. Čitavo vrijeme se iz toga nije skidao", rekao je Kelava našem novinaru Silviju Maksanu i dodao:

"Dinamo je klub koji je njemu jako jako prirastao srcu. Kad me ugledao dočekao me s par eksplicitnih na tečnom hrvatskom. Bilo je onako dosta emotivno, malo i teško, ali tako je, kako je. On je pozitivac i borit će se dokle god može", rekao nam je Ivan Kelava.

