Zaustavljen megaprojekt ukrajinske tvornice pilića: Ministarstvo donijelo rješenje

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije obustavilo je postupak procjene utjecaja na okoliš za projekt kompleksa za preradu peradi u Sisku, koji je pokrenula tvrtka Premium Chicken Company (PCC) jer nije usklađen s GUP-om Grada Siska i UPU-om industrijske zone Sisak-jug.

Kako među ostalim stoji u obrazloženju rješenja od 3. ožujka, a objavljenog u srijedu na internetskim stranicama Ministarstva, iako studija utjecaja na okoliš predviđa tehničke mjere za ublažavanje pojedinih utjecaja, to ne znači i prostornu prihvatljivost zahvata, jer Generalni urbanistički plan (GUP) isključuje djelatnosti koje bi po svojoj prirodi mogle narušiti kvalitetu života u naselju.

U obrazloženju rješenja se navodi da projekt uključuje klaoničke i kafilerijske procese te obradu animalnog otpada, što nosi rizik emisija neugodnih mirisa, povećanog teretnog prometa i drugih opterećenja za okolinu. Ističe se i da se pitanje ne svodi samo na tehničke mjere zaštite, već na samu usklađenost planirane djelatnosti s namjenom prostora i standardima zaštite kvalitete života stanovnika.

Dodatni problem predstavlja planirano uklanjanje industrijskih kolosijeka, koje je u suprotnosti s odredbama Urbanističkog plana uređenja (UPU) Gospodarske zone Sisak-jug. Taj plan zabranjuje gradnju u koridoru matičnih kolosijeka i ne predviđa njihovo uklanjanje, pa se takvo rješenje smatra izravnom kolizijom s važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

PPC neće odustati od projekta

Iz PCC-a su danas poručili da neće odustati od projekta "Peradarska proizvodnja kružnog gospodarstva" u Sisačko-moslavačkoj županiji, navodeći kako bi nakon dobivanja svih dozvola u roku od 24 mjeseca trebala započeti proizvodnja, da planiraju izgradnju tvornice po najvišim ekološkim standardima te zapošljavanje 2.500 radnika u prvoj fazi.

Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak poručio je, pak, na također danas održanom sastanku s predstavnicima udruga i građanskih inicijativa koje se protive tom projektu, da potencijalni investitori nisu zadovoljili propisane uvjete pa farme pilića neće biti uvrštene u izmjene Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije.

Protiv rješenja Ministarstva PCC može pokrenuti upravni spor.

