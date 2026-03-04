Ukrajinski investitor ne odustaje od farme pilića u Sisku: 'Političke stranke iznose neistine'

Iz tvrtke Premium Chicken Company (PCC) u srijedu su poručili da neće odustati od projekta "Peradarska proizvodnja kružnog gospodarstva“ u Sisačko-moslavačkoj županiji, navodeći kako bi nakon dobivanja svih dozvola u roku od 24 mjeseca trebala započeti proizvodnja, da planiraju izgradnju tvornice po najvišim ekološkim standardima te zapošljavanje 2.500 radnika u prvoj fazi.

Direktorica Renaissance Capitala, holding društva vlasnika PCC-a, Suzana Audić Vuletić na konferenciji za novinare je rekla da se projekt provodi transparentno, odgovorno i u skladu sa zakonom.

"Sve ove priče o neusklađenosti s prostornim planom, u ovoj fazi procesa nemaju apsolutno nikakve veze ni s čim. Ne možete reći da nismo usklađeni s prostornim planom kad projekta još nema. Imate idejno rješenje. Kako možete na osnovu idejnog rješenja reći da moj projekt nije dobar ili da nije usklađen sa zakonom kad ga nema? Ne može ga ni biti jer nam je preduvjet da bismo projektirali rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije", kazala je napominjući da su studije zaštite okoliša prošle povjerenstvo, izglasane su i čekaju rješenje.

'Kontinuirano iznose neistine protiv nas '

Navela je da u javnosti ima jako puno neistina, malicioznih tvrdnji i lažnih iskaza vezano uz njihov projekt. "Želimo istinito i transparentno informirati javnost jer smatramo da građani moraju pitati, no proaktivno. Ono što smo do sada doživljavali nije bio proaktivan način ispitivanja već su bili napadi na nas, koji su išli s netočnim informacijama", kazala je.

Navela je primjer nedavne tribine u Sisku održane na inicijativu potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, a na kojoj su, kazala je, građanske inicijative te stranke Most i Možemo radi svoje političke promocije "iznosili hrpu neistina, netočnih podataka, a mi smo dovedeni u situaciju da se branimo".

Audić Vuletić je to ocijenila to apsurdom, napominjući kako su oni investitor koji dovodi investiciju čija vrijednost premašuje 600 milijuna eura na područje Sisačko-moslavačke županije te da bi bilo korektno da mogu argumentirano prezentirati projekt i što se na terenu događa.

"Stranka Možemo u koaliciji s Mostom kontinuirano iznosi neistine protiv nas. Ne znamo koji je smisao toga i kome smeta projekt koji može doprinijeti razvoju Sisačko-moslavačke županije, projekt vrijedan 608 milijuna eura i koji u konačnici može zaposliti do 3000 ljudi", rekla je.

Audić Vuletić je rekla i kako ih se proziva zbog zagađenja okoliša, no kako planiraju izgradnju tvornice po najvišim ekološkim standardima. Njihov je projekt “Peradarska proizvodnja kružnog gospodarstva”, kako je navela, razvijen s jasnim fokusom na ekološku održivost, uz primjenu tehnologija koje u eliminiraju negativne utjecaje na okoliš, uključujući neugodne mirise i štetne emisije.

Planiraju zaposliti oko 2500 radnika

Svi sustavi i procesi temelje se na suvremenim, energetski učinkovitim rješenjima koja osiguravaju visoku razinu sigurnosti i zaštite okoliša, a projekt je u potpunosti usklađen s važećim propisima EU o zaštiti okoliša i dobrobiti životinja.

Na pitanje hoće li se tim projektom uništiti hrvatska proizvodnja rekla je da ne vidi razlog za to, nije im cilj uništiti hrvatsku proizvodnju. "Želimo suradnju s kooperantima i malim obiteljskim gospodarstvima od kojih ćemo otkupljivati piliće", kazala je napominjući da će pokriti 15 posto količina koje sada Hrvatska uvozi, a ostalo će izvoziti.

Odbacila je tvrdnje koje su se pojavile u javnosti o gradnji bioplinskog postrojenja u Sisku, kao i navode da bi u pogonima većinom radili strani radnici.

Kazala je kako u prvoj fazi planiraju zaposliti oko 2500 radnika. U bazenu u krugu od 60 kilometara od planiranih proizvodnih procesa živi čak 1,2 milijuna stanovnika te im, kako je rekla, neće biti teško da s konkurentnim plaćama, benefitima u vidu prijevoza s i na posao, smještaja, privuku domaće radnike, i iz čitave Hrvatske ako treba.

Na novinarsko pitanje kako gledaju na peticiju građanskih inicijativa kojom je prikupljeno više od 50.000 potpisa protiv gradnje te na inicijativu Zelene akcije da se i na EU parlamentu problem Siska uvrsti na EU razinu, kazala je kako je to njihovo pravo. Što se peticije tiče, rekla je kako je nije vidjela niti zna da ju je toliko građana potpisalo. "Ako je i potpisalo sigurna sam da su potpisali na osnovu lažnih informacija koje provode stranke Most i Možemo, zajedno sa Zelenom akcijom", kazala je.

Na novinarsko pitanje o načinu financiranja projekta rekla je kako je 20 posto ulaganje samog vlasnika (Ukrajinac Andrii Matiukha), a ostatak će zatražiti od institucionalnih investitora s kojima već imaju dogovor.

Župan: Peradarski megaprojekt neće biti uvršten u izmjene prostornog plana županije

Pogoni peradarskog megaprojekta na području Sisačko-moslavačke županije neće biti uvršteni u izmjene prostornog plana županije, rečeno je u srijedu na sastanku sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka s predstavnicima udruga i građanskih inicijativa koje se protive tom projektu.

Predstavnici udruga i inicijativa poručili su kako očekuju jasno i nedvosmisleno uključivanje svih razina vlasti i institucija da bi se planirani megaprojekti industrijskog uzgoja, klanja i prerade peradi u potpunosti zaustavili.

Argumente protiv projekta iznijeli su predstavnici udruga Prijatelji životinja i Zelena akcija te članovi građanskih inicijativa Siščani ne žele biti smetlišćani, Sunjani ne žele biti smuljani, Mještani Općine Velika Ludina te građani iz Lekenika i Popovače.

Prvo smo saznali za klaonicu u Sisku i ostali zgroženi njezinim mogućim utjecajem na okoliš i stanovništvo, osobito zbog lokacije uz rijeke, izvore pitke vode, vrtiće i škole te goleme potrošnje resursa, upozorili su.

Ubrzo su shvatili razmjere projekta, koji obuhvaća niz međusobno povezanih zahvata, od kojih svaki pojedinačno predstavlja ozbiljan teret za okoliš. Prvo je bilo 18 projekata, potom 20, a sada se govori o najmanje 22, to je "transparentnost" na koju se investitori pozivaju.

Također ser tvrdi da neće biti bioplinskog postrojenja, no taj projekt službeno nikada nije povučen niti je ponuđeno rješenje za zbrinjavanje otpada, poručili su.

Peticiju protiv megafarme dosad je potpisalo više od 50.000 građana, prosvjedu u Zagrebu nazočilo je više od 5000 ljudi, a potporu obustavi projekata iskazalo je više od 160 organizacija civilnog društva.

Celjak je istaknuo kako dijeli zabrinutost građana i potvrdio da izmjene prostornog plana neće ići u tom smjeru.

"Postupak izmjene prostornog plana pokrenut je 2021. godine, međutim, potencijalni investitori nisu zadovoljili propisane uvjete pa farme pilića neće biti uvrštene u izmjene Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije“, poručio je Celjak.

Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić također je donio rješenje da planirani projekti nisu u skladu s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije niti s Urbanističkim planom uređenja Grada Siska.

