pravi ispit

Rukometna groznica u Bjelovaru: Hrvatice na megdan moćnoj Francuskoj pred rasprodanom dvoranom

Rukometna groznica u Bjelovaru: Hrvatice na megdan moćnoj Francuskoj pred rasprodanom dvoranom
Foto: Screenshot

'Očekuje nas fizički iznimno zahtjevna utakmica u kojoj moramo biti koncentrirani svih 60 minuta.', izjavio je izbornik

4.3.2026.
20:17
Tonko Medvedec
Screenshot
Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju očekuje nastavak kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Izabranice izbornika Ivice Obrvana ovoga će tjedna dvaput odmjeriti snage s Francuskom, a prva utakmica na rasporedu je sutra u Bjelovaru u obnovljenoj dvorani nekadašnjeg europskog prvaka. Priču donosi Maro Miljanić.

Prvi put nakon prosinca i nastupa na Svjetskom prvenstvu, reprezentacija je ponovno na okupu. U prvom ciklusu 2026. godine čeka ih ozbiljan izazov, dvoboj s Francuskinjama, reprezentacijom koja je igrala polufinale na posljednjem Svjetskom i Europskom prvenstvu.

'Očekuje nas fizički iznimno zahtjevna utakmica u kojoj moramo biti koncentrirani svih 60 minuta. Bit će puno trke, puno angažmana i rotacija. Moramo pronaći pravi balans jer imamo dosta debitantica i mladih igračica', istaknuo je izbornik Ivica Obrvan.

Unatoč težini protivnika, situacija na ljestvici daje dozu optimizma. Hrvatska je u dosadašnjem dijelu kvalifikacija upisala dvije pobjede, protiv Finske i Kosova, a na Europsko prvenstvo plasirat će se po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine.

'U jednu ruku to je dobro jer nemamo veliki pritisak. Možemo uživati u utakmici i atmosferi te dati sve od sebe opušteno. Mislim da iz toga trebamo izvući maksimum', poručila je kapetanica Dejana Milosavljević.

Susret će se igrati u Bjelovaru, u svježe obnovljenoj dvorani nazvanoj u čast najslavnije bjelovarske rukometne generacije, muškoj momčadi Partizana koja je 1972. godine osvojila Ligu prvaka.

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak izrazio je zadovoljstvo što će upravo njihov grad ugostiti reprezentaciju:

'Izuzetno mi je drago što je Hrvatski rukometni savez odlučio ovako važne događaje decentralizirati i pružiti priliku i drugim gradovima da ugoste reprezentaciju. To je za nas ponos i čast. Želimo da se u gradu rukometa naša reprezentacija osjeća kao kod kuće.', izjavio je Hrebak.

Utakmica protiv Francuske bit će prvi sportski događaj nakon završetka obnove dvorane, a do posljednjeg trenutka postojala je neizvjesnost hoće li radovi biti dovršeni na vrijeme.

'Gradonačelnik nas je uvjerio da će sve biti spremno za Francusku i da nemamo razloga za brigu. Moram priznati da je prije pet-šest dana još bilo malo stresa, posebno kada smo obilazili nedovršene svlačionice' rekao je direktor marketinga Hrvatskog rukometnog saveza Silvio Njirić.

Radovi su ipak uspješno privedeni kraju, a hrvatski se rukomet vraća na mjesto gdje su ispisane neke od najljepših stranica njegove povijesti. Ulaznice su rasprodane, a svi koji neće biti u Bjelovaru utakmicu mogu pratiti u prijenosu na RTL-u 2, sutra od 17 sati

Hrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaIvica ObrvanBjelovarKvalifikacije Za Euro
