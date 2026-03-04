FREEMAIL
ELEKTRA ELITE /

Ma je li ovo moguće? U javnost procurio navodni cjenik najpoznatije srpske prostitutke

Ma je li ovo moguće? U javnost procurio navodni cjenik najpoznatije srpske prostitutke
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Electra je javnosti poznata i pod bivšim imenom Đuro Ostojić, a iz braka iza sebe ima i dvoje djece, kćer Divu i sina Oskara

4.3.2026.
21:30
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Transrodna pjevačica i seksualna radnica Electra Elite (48) već godinama otvoreno dijeli svoju priču o životu u Švicarskoj, gdje se bavi seksualnim radom.

U zemlji gdje je prostitucija legalna i regulirana, Electra je postala prepoznatljivo ime, a njezina karijera donosi joj značajne financijske prihode.

Poznata je po tome što se ne srami svog izbora i otvoreno priča o klijentima i zaradi. 

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Sada je Kurir objavio njezin navodni cjenik.

Telefonski razgovor – 30 minuta – od 1.560 eura

Videopoziv – 10 minuta – od 1.560 eura

Videopoziv – 30 minuta – od 3.120 eura

Noć s Electra Elite – vrijeme po dogovoru - od 26.000 eura, piše Kurir. 

Spomenuti portal piše i kako Electra navodno naplaćuje 20 posto veću cijenu ako klijent plaća karticom te da je uvjet da se noć provede u hotelu s pet zvjezdica. 

Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Djeca je još uvijek zovu - tata

Podsjetimo, Electra je javnosti poznata i pod bivšim imenom Đuro Ostojić, a iz braka iza sebe ima i dvoje djece, kćer Divu i sina Oskara. Premda je odlučila promijeniti spol, u jednom je intervjuu priznala kako je djeca još uvijek zovu tata, što je ne smeta jer vjeruje kako će svojoj djeci zauvijek biti najbolji otac, bez obzira na izgled. 

Iako rijetko govori o svojoj obitelj i djeci, jednom je prilikom na društvenim mrežama podijelila kako se s kćeri zabavlja u jednom od brojnih beogradskih noćnih klubova, a za kćer Divu poznato je i da studira medicinu u Zürichu.

ProstitucijaPjevačicaStarleta
