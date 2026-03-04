FREEMAIL
STRAŠNA NESREĆA /

U odronu zemlje u rudniku poginulo više od 200 ljudi! Među njima je puno djece


Foto: Erberto Zani/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ministarstvo rudarstva priopćilo je da je među žrtvama oko 70 djece te da su mnogi ozlijeđeni evakuirani u zdravstvene ustanove u gradu Gomi

4.3.2026.
22:47
Hina
Erberto Zani/Shutterstock Editorial/Profimedia
Više od 200 ljudi poginulo je u utorak u odronu zemlje izazvanom obilnim kišama u rudniku koltana Rubaya u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo, priopćilo je u srijedu ministarstvo rudarstva te zemlje.

Visoki dužnosnik pobunjeničke skupine AFC/M23, koja kontrolira rudnik, ranije je za Reuters rekao da je u nesreći poginulo samo pet ili šest ljudi.

Rubaya proizvodi oko 15 posto svjetskog koltana, koji se prerađuje u tantal, metal otporan na toplinu za kojim postoji velika potražnja proizvođača mobilnih telefona, računala, zrakoplovnih komponenti i plinskih turbina.

Lokacija, koja je pod kontrolom pobunjeničke skupine AFC/M23 od 2024. godine, nedavno je dodana na uži popis rudarske imovine koju kongoanska vlada nudi Sjedinjenim Državama u sklopu okvira za suradnju u području minerala.

Među žrtvama oko 70 djece

"Oštećena lokacija jedna je od onih na kojima se obeshrabrivalo nastavak rada dok se područje ne osigura i dok se ne provedu mjere zaštite rudara. Incident je posljedica obilnih kiša proteklih nekoliko dana", rekao je za Reuters drugi visoki dužnosnik AFC/M23.

Ministarstvo rudarstva priopćilo je da je među žrtvama oko 70 djece te da su mnogi ozlijeđeni evakuirani u zdravstvene ustanove u gradu Gomi.

Glasnogovornik M23 nije bio odmah dostupan za komentar o vladinim podacima o broju stradalih.

Ovaj posljednji incident dogodio se mjesec dana nakon još jedne katastrofe na istoj lokaciji u kojoj je krajem siječnja poginulo više od 200 ljudi.

Demokratska Republika KongoOdron ZemljeRudnik
