Izrael pokrenuo novi val napada na Iran, otkriveno kako je ubijen ajatolah Ali Hamenej

Sukobi na Bliskom istoku ušli su u peti dan. Sve je počelo u subotu američko-izraelskim zračnim napadima na Iran. U Teheranu je u subotu ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, što je potaknulo iransku odmazdu protiv Izraela te raketne napade na arapske zemlje s američkim vojnim bazama diljem Bliskog istoka. U sukob se uključila i Velika Britanija te Francuska i Njemačka koji su poručili da će "poduzeti korake" kako bi zaštitili svoje nacionalne interese i interese saveznika u regiji. U utorak se američki predsjednik sastao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom u Bijeloj kući te pokazao nezadovoljstvo s britanskom suradnjom u ratu.

Net.hr svaki dan rata na Bliskom istoku pratio je iz minute u minutu, u nastavku pročitajte izvještaje svakog dana:

Ključni događaji:

SAD i Izrael napali su Iran u subotu, u napadu je ubijen ajatolah Ali Hamenei

Izabran novi ajatolah Mojtabu, sin Alija Hameneija

Izraelska vojska ubila najvišeg iranskog zapovjednika zaduženog za Libanon

Iran upozorio europske zemlje da se ne uključuju u rat

Trump se obratio novinarima prije sastanka s Friedrichom Merzom

Optužio Ujedinjeno Kraljevstvo i Španjolsku da ne surađuju

Trump tvrdi da Iran želi pregovore, sada je kasno

Iranski dužnosnik zaprijetio je da će zapaliti brodove u Hormuškom tjesnacu

Trump kaže da je rat bio posljednja prilika za zaustavljanje režima

Najnovije informacije:

Izrael pokrenuo novi zračni napad na Teheran

5.58 - Izraelska vojska je preko noći izjavila da započinje "široki val napada u Iranu" i da "cilja lansirne položaje iranskog terorističkog režima, sustave zračne obrane i dodatnu infrastrukturu".

IDF je kasnije tvrdio da je "identificirao rakete lansirane iz Irana prema teritoriju Države Izrael" i da radi "na presretanju prijetnje".

Pentagon objavio identitete četvero ubijenih Amerikanaca u Kuvajtu

5.00 - Pentagon je objavio identitet četvero od šest američkih vojnika poginulih u ratu s Iranom.

Riječ je o kapetanu Codyju A. Khorku (35) iz Winter Havena na Floridi, naredniku prve klase Noahu L. Tietjensu (42) iz Bellevuea u Nebraski, narednici prve klase Nicole M. Amor (39) iz White Bear Lakea u Minnesoti te vojniku Declanu J. Coadyju (20) iz West Des Moinesa u Iowi.

Pentagon navodi da su svi poginuli u nedjelju kada je dron pogodio lokaciju na kojoj su radili u Port Shuabiji u Kuvajtu.

Svi su bili pripadnici pričuvnog sastava američke kopnene vojske, raspoređeni u 103. Zapovjedništvo za logističku potporu sa sjedištem u Des Moinesu u Iowi.

Najmanje četiri osobe poginule u izraelskom napadu na zgradu u Libanonu

4.50 - U izraelskom napadu na stambenu četverokatnicu u istočnom libanonskom gradu Baalbeku poginule su najmanje četiri osobe te ih je šest ranjeno, a spasilački timovi rade na izvlačenju obitelji ispod ruševina, izvijestila je u srijedu libanonska državna novinska agencija NNA.

Napad je dio oštre eskalacije borbi duž libanonsko-izraelske granice, nakon što je Hezbollah bio ispalio dronove i rakete na Izrael. Od tada je skupina povezana s Iranom nastavila lansirati rakete, a Izrael je izveo valove zračnih napada diljem Libanona i poslao trupe na jug.

Šijitski muslimanski Hezbollah, koji je osnovala Iranska revolucionarna garda 1982. godine, otvorio je vatru na Izrael kako bi osvetio ubojstvo iranskog vrhovnog vođe u zajedničkim napadima Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

Hezbollah je u srijedu izjavio da su njegovi borci ispalili veliki broj raketa na okupljene izraelske snage u blizini područja grada Metule uz granicu, kao odgovor na izraelske napade na desetke libanonskih gradova, uključujući južna predgrađa Bejruta.

Izraelska vojska u srijedu je upozorila stanovnike 16 sela u Libanonu na evakuaciju, rekavši da ih aktivnosti Hezbollaha prisiljavaju na reakciju i upozoravajući da će svatko tko se nađe u blizini boraca, objekata ili oružja Hezbollaha dovesti svoj život u opasnost.

NNA je također izvijestila o nekoliko izraelskih napada rano u srijedu, uključujući jedan na hotel i drugi na stan u istočnom Libanonu.

Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je u utorak da je u izraelskim napadima od početka posljednje eskalacije ubijeno najmanje 50 ljudi, a ranjeno 335 ljudi.

Ajatolaha pratili preko prometnih nadzornih kamera

4.00 - Izraelski špijuni navodno su pratili osobe bliske iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hameneiju koristeći prometne kamere prije njegovog ubojstva.

Samo nekoliko sati nakon početka bombardiranja, Donald Trump objavio je da je Hamanei (86), tvrdokorni klerikalni vođa Islamske Republike, ubijen u zajedničkoj operaciji.

Trump je na svojoj platformi Truth Social napisao: „Hamnei, jedan od najzločestijih ljudi u povijesti, mrtav je.“

Ono što je bilo poznato neposredno nakon zračnog napada usmjerenog na Hameneijev sigurni kompleks jest da je struktura teško oštećena, ali njegovo boravište nije bilo poznato prije nego što je potvrđena njegova smrt.

Hamneijeva kći, unuka, zet i snaha također su ubijeni, zajedno s najmanje osam visokorangiranih sigurnosnih i vojnih dužnosnika, uključujući Alija Shamkanija i Mohammada Pakpoura.

Izvori bliski operaciji sada su otkrili mukotrpne napore u pokušaju pronalaska 86-godišnjaka, s ciljem njegove eliminacije. CIA ga je mjesecima pratila, stječući povjerenje u njegovo kretanje i obrasce, rekli su izvori upoznati s operacijom za New York Times.

Ti su detalji potom navodno proslijeđeni izraelskoj obavještajnoj službi, a vojska je u subotu izvršila napad.

Agenturi Mossada navodno su također hakirali mrežu prometnih kamera kako bi godinama špijunirali tjelohranitelje Hamneija i drugih visokorangiranih dužnosnika.

Trump poziva rukovoditelje obrambenih tvrtki na sastanak

2.35 - Trumpova administracija planira se u petak sastati s rukovoditeljima najvećih američkih obrambenih tvrtki u Bijeloj kući kako bi razgovarali o ubrzanju proizvodnje oružja, dok Pentagon radi na nadopuni zaliha nakon napada na Iran, poručilo je pet izvora upoznatih sa situacijom.

Pozvane tvrtke uključuju Lockheed Martin i matičnu tvrtku Raytheona RTX te druge ključne dobavljače, rekli su izvori koji su htjeti ostati anonimni. Sastanak signalizira hitnost koju Washington osjeća u pogledu jačanja dostupne zalihe oružja, koja se brzo troši uslijed operacije u Iranu, navode izvori.

Otkad je Rusija napala Ukrajinu 2022, a Izrael započeo vojne operacije u Gazi, SAD je smanjio zalihe oružja u vrijednosti od više milijardi dolara, uključujući topničke sustave, streljivo i protutenkovske rakete. Sukob u Iranu potrošio je rakete većeg dometa od onih isporučenih Kijevu.

Jedan od izvora rekao je da očekuje da je ideja sastanka stavljanje pritiska na proizvođače oružja da brže djeluju kako bi povećali proizvodnju. Lockheed, Pentagon i Bijela kuća nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar. RTX je odbio komentirati.

U objavi na društvenim mrežama u ponedjeljak, Trump je rekao da postoji "gotovo neograničena zaliha američkog streljiva" i da se "ratovi mogu voditi zauvijek, i to vrlo uspješno, koristeći samo te zalihe".

Sirija šalje tisuće vojnika na granicu s Libanonom

1.00 - Sirijsko ministarstvo obrane izjavilo je da je ojačalo svoju granicu s Libanonom, a osam sirijskih i libanonskih izvora navelo je da to uključuje raspoređivanje raketnih jedinica i tisuće vojnika, dok se sukob širi u regiji, uključujući i borbe Izraela i Hezbollaha u Libanonu.

Izvori su uključivali pet sirijskih vojnih časnika, sirijskog sigurnosnog dužnosnika i dva libanonska sigurnosna dužnosnika koji su dali izjave za Reuters pod uvjetom da ostanu anonimni.

Sirijsko ministarstvo obrane u srijedu je u izjavi priopćilo da je vojska pojačala svoju prisutnost duž sirijskih granica s Libanonom i Irakom zbog "zaštite i kontrole granica usred eskalacije regionalnog sukoba".

Raspoređene jedinice pripadaju graničnim i izviđačkim bataljunima zaduženima za praćenje graničnih aktivnosti i borbu protiv krijumčarenja, dodalo je ministarstvo.

Sirijski časnici rekli su da je raspoređivanje dodatnih pojačanja započelo u veljači, ali se posljednjih dana ubrzalo.

Sirijske i libanonske oružane snage nisu odmah odgovorile na zahtjeve za komentar.

Clj raspoređivanja dodatnih snaga spriječiti je krijumčarenje oružja i droge, ali i blokirati libanonski Hezbollah ili druge militante koje podržava Iran, istaknuli su sirijski časnici.

Sirijske su trupe bile stacionirane u Libanonu od 1976. do 2005, uključujući i tijekom građanskog rata u Libanonu koji je završio 1990. godine.

Hezbollah je u ponedjeljak nastavio pucati na Izrael, više od godinu dana nakon što je 2024. godine postigao prekid vatre u višemjesečnom ratu.

Izrael je ovog tjedna izdao naredbu za evakuaciju velikog dijela južnog Libanona. U izraelskim zračnim napadima poginulo je oko deset ljudi, dok su tisuće stanovnika bile prisiljene napustiti svoje domove i potražiti utočište u Siriji.