Pogođeno američko veleposlanstvo u Rijadu: Dramatičan poziv SAD-a Amerikancima

Četvrti je dan eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Zračni rat SAD-a i Izraela protiv Irana započeo je napadima na Teheran u subotu, u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, što je potaknulo iransku odmazdu protiv Izraela te raketne napade na arapske zemlje s američkim vojnim bazama diljem Bliskog istoka.

U sukob se uključila i Velika Britanija te Francuska i Njemačka koji su poručili da će "poduzeti korake" kako bi zaštitili svoje nacionalne interese i interese saveznika u regiji.

Sve vijesti trećeg dana rata na Bliskom istoku, koje je Net.hr pratio iz minute u minutu, pročitajte OVDJE.

Najnovije informacije:

Iran nastavio s napadima na američke saveznike

SAD pozvao Amerikance da odmah napuste više od 10 zemalja Bliskog istoka

Američko veleposlanstvo u Rijadu pogođeno dronovima

Trump najavio odgovor na iranski napad dronovima

Netanyahu: Rat neće trajati godinama

Iranci: Napali smo američku bazu u Bahreinu

Izraelci pozvali na hitnu evakuaciju Bejruta

IDF pozvao stanovnike Bejruta na hitnu evakuaciju

6.55 - Izraelske obrambene snage (IDF) izdale su hitno upozorenje stanovnicima južnih predgrađa Bejruta i desetaka sela u Libanonu, javlja Sky News.

Navode da se ljudi trebaju držati podalje od zgrada povezanih s Hezbollahom te da je svatko tko se nalazi u njihovoj blizini u opasnosti.

Radi vlastite sigurnosti morate odmah napustiti svoje domove, poručio je glasnogovornik IDF-a Avichay Adraee.

U trenutku izdavanja upozorenja gusti crni dim uzdizao se nad Bejrutom u ranim jutarnjim satima, a Reuters je izvijestio da su se čule snažne eksplozije

Napad na američku bazu u Bahreinu

6.49 - S 20 dronova i tri balistička projektila napadnuta je američka zračna baza u u regiji Sheikh Isa u Bahreinu, izvijestila je Iranska državna televizija i agencija Fars, bliska Revolucionarnoj gardi (IRGC). Prema njihovim navodima, baza je pretrpjela velika oštećenja, javlja BBC.

"Naše snage izvele su opsežan napad dronovima i projektilima na američku zračnu bazu Sheikh Isa u Bahreinu. Uništeno je glavno zapovjedno sjedište baze, a pogođeni su i spremnici s gorivom, što je izazvalo snažne eksplozije i požare", objavili su.

Prema navodima Teherana, u napadu je korišteno 20 bespilotnih letjelica i tri balistička projektila, prenosi BBC.

SAD još uvijek nije službeno komentirao razmjere štete na bazi Sheikh Isa. Izdana je zapovijed da američki državljani moraju odmah napustiti Bahrein.

SAD poziva Amerikance da odmah napuste zemlje Bliskog istoka

6.08 - Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a u ponedjeljak je pozvalo Amerikance da odmah napuste više od desetak zemalja na Bliskom istoku, uključujući Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, usred američko-izraelskih napada na Iran.

Pomoćnica državnog tajnika za konzularne poslove Mora Namdar izjavila je da bi američki državljani trebali otići koristeći dostupni komercijalni prijevoz "zbog sigurnosnih rizika".

Upozorenje je uslijedilo nakon što je ministarstvo posljednjih dana ažuriralo svoje preporuke za putovanja u nekoliko zemalja regije, savjetujući da se ondje ne putuje. Upozorenje izdano u ponedjeljak odnosi se na Bahrein, Egipat, Iran, Irak, Izrael, Zapadnu obalu i Gazu, Jordan, Kuvajt, Libanon, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, Siriju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jemen.

Američko veleposlanstvo u Ammanu u Jordanu ranije u ponedjeljak objavilo je da je njegovo osoblje napustilo lokaciju "zbog prijetnje".

Ministarstvo je također aktiviralo međuresornu kriznu radnu skupinu kako bi upravljao situacijom i koordinirao odgovor SAD-a na sukob, rekao je jedan američki dužnosnik.

U subotu su Sjedinjene Države i Izrael izveli niz napada na različite ciljeve u Iranu, pri čemu je ubijeno više visokih dužnosnika, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija. Teheran je odgovorio vlastitim napadima na više američkih i izraelskih lokacija u regiji.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da se očekivalo kako će sukob trajati četiri do pet tjedana, ali da bi mogao potrajati i dulje.

Sukob, koji je regiju gurnuo u rat i odnio brojne živote, doveo je do rasta cijena energije nakon što su iranski dužnosnici zaprijetili da će otvoriti vatru na svaki brod koji pokuša proći kroz Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu za svjetsku opskrbu naftom.

Očekuje se da će američki ministar financija Scott Bessent i ministar energetike Chris Wright u utorak objaviti korake SAD-a za ublažavanje rasta cijena energije, prema riječima glavnog američkog diplomata Marca Rubija.

"Predvidjeli smo da bi to mogao biti problem, a ministar Wright i ministar Bessent počet će s predstavljanjem tih mjera, počevši od sutra, kako bi ublažili utjecaj koji bi to moglo imati", rekao je Rubio uoči brifinga za čelnike Kongresa o napadima.

Američko veleposlanstvo u Rijadu pogođeno dronovima, Trump najavio odgovor

6.03 - Američki predsjednik Donald Trump najavio je skori odgovor na napad dronovima na američko veleposlanstvo u Rijadu, u kojem je izbio manji požar i nastala šteta, no prema izvorima Reutersa nije bilo ozlijeđenih jer je zgrada bila prazna.

Napad dronovima dogodio se usred kontinuiranih iranskih raketnih i napada bespilotnim letjelicama na zaljevske države koje ugošćuju američke vojne baze, nakon američkih i izraelskih napada na Iran u subotu.

Reuters zasad nije mogao potvrditi okolnosti incidenta.

Rano u utorak ujutro čula se snažna eksplozija, a viđen je i plamen u američkom veleposlanstvu u Rijadu, rekla su tri izvora upoznata sa situacijom, pri čemu je jedna osoba navela da je požar bio manjeg opsega.

Crni dim uzdizao se iznad diplomatske četvrti Rijada, u kojoj se nalaze strana diplomatska predstavništva.

Nije bilo prijavljenih ozlijeđenih, rekla su dvojica izvora, s obzirom na to da je zgrada u ranim jutarnjim satima bila prazna.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je za NewsNation da će se uskoro doznati kakav će biti odgovor na napad na američko veleposlanstvo u Rijadu te na pogibiju američkog vojnog osoblja tijekom sukoba s Iranom, objavio je u ponedjeljak novinar te medijske kuće na platformi X, pozivajući se na intervju s njim.

Veleposlanstvo je rano u utorak izdalo obavijest o "ostanku na sigurnom mjestu" za američke državljane u Rijadu, Džedi i Dhahranu te im preporučilo da do daljnjega izbjegavaju dolazak u veleposlanstvo zbog napada na objekt.

Glasnogovornik veleposlanstva nije odmah odgovorio na upit za komentar, kao ni saudijski državni ured za medije.

The US and Israeli air war against Iran widened, with no end in sight as Israel attacked Lebanon in response to strikes by Hezbollah and Tehran kept up its missile and drone attacks on Gulf states https://t.co/5w0c45DZF5 pic.twitter.com/qz9FKX97MV — Reuters (@Reuters) March 3, 2026

Iran nastavlja s napadima na američke saveznike u Zaljevu

Iran i njegovi posrednici nastavljaju napadati američke saveznike u Zaljevu pri čemu je američko veleposlanstvo u Saudijskoj Arabiji pogođeno iranskim dronovima.

Evo kakva je situacija u utorak rano u jutro prema lokalnom hrvatskom vremenu.

Osim napada na američku ambasadu u Saudijskoj Arabiji, kako javlja CNN, u Kuvajtu su oružane snage reagirale na "val projektila i dronova" otkrivenih u zračnom prostoru Kuvajta, priopćio je Glavni stožer vojske u utorak ujutro.

U Bahreinu su se u utorak ujutro oglasile sirene, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova te zemlje.

Upozorenja su rano u utorak aktivirana i u Izraelu, a rakete lansirane iz otkrivene su u nekoliko područja, priopćila je izraelska vojska. Izraelske zračne snage priopćile su da su u utorak rano presrele dvije bespilotne letjelice koje su prešle na izraelski teritorij iz smjera Libanona.

Netanyahu: Rat neće trajati godinama

6.00 - Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u ponedjeljak da bi rat SAD-a i Izraela protiv Irana mogao potrajati "neko vrijeme", ali da neće trajati godinama.

Zračni rat SAD-a i Izraela protiv Irana započeo je napadima na Teheran u subotu, u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, što je potaknulo iransku odmazdu protiv Izraela te raketne napade na arapske zemlje s američkim vojnim bazama diljem Bliskog istoka.

Predsjednik SAD-a Donald Trump isprva je procijenio da će rat trajati četiri do pet tjedana, ali je dodao da bi mogao potrajati i dulje te je od tada nastojao opravdati širok, vremenski neograničen rat protiv Irana.

Netanyahu je odbacio mogućnost da sukob traje godinama, poput prethodnih ratova u regiji.

"Rekao sam da bi mogao biti brz i odlučan. Možda će potrajati neko vrijeme, ali neće trajati godinama. To nije beskonačni rat", rekao je Netanyahu u emisiji "Hannity" na Fox Newsu.

Netanyahu je rekao da rat vidi kao priliku za trajni mir na Bliskom istoku, uključujući između Izraela i Saudijske Arabije.

Kazao je da rat SAD-a i Izraela protiv Irana stvara uvjete da iranski narod sruši svoju vladu.

"Naravno, na kraju je na narodu Irana da promijeni vladu, ali mi stvaramo - Amerika i Izrael zajedno stvaraju - uvjete da to učine", rekao je.